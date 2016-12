Científicos españoles refutan el incremento continuado de las temperaturas en la Península Antártica

Etiquetas

Un grupo de investigación en el que participan varios científicos españoles acaba de publicar un estudio en la revista 'Science of the Total Environment' en el que refutan la creencia, extendida en el mundo científico, de que se está produciendo un crecimiento continuado de las temperaturas en la Península Antártica, la zona más al norte del continente antártico y, por lo tanto, la más sensible a los cambios de temperaturas.