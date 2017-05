EL DESHIELO DE LOS GLACIARES DESPLAZARÁ ESTE SIGLO A MILLONES DE PERSONAS

Etiquetas

Millones de personas se verán obligadas a abandonar sus hogares este siglo durante el transcurso de su vida debido al aumento del nivel del mar provocado por el deshielo de glaciares en algunas zonas del planeta, que están desapareciendo rápidamente.Así lo afirma Twila Moon, una glacióloga del Centro Nacional de Datos de Hielo y Nieve de la Universidad de Colorado en Boulder (Estados Unidos), en un artículo publicado este viernes en la revista ‘Science’, donde señala: “Los glaciares de todo el mundo están desapareciendo ante nuestros ojos y las implicaciones para las personas son amplias y preocupantes”.“El derretimiento del hielo glacial contribuye al aumento del nivel del mar, que amenaza con desplazar a millones de personas y es algo que ocurriría a lo largo de la vida de muchos de los niños de hoy", indica, antes de apuntar: “Los glaciares también sirven agua fresca a comunidades de todo el mundo, son parte integrante de los sistemas climáticos del planeta y son paisajes únicos para la contemplación o la exploración".Moon describe las muchas formas en que los investigadores estudian la dinámica de los glaciares, desde mediciones ‘in situ’ en el hielo hasta campañas de monitoreo basadas en satélites o modelaciones.En su artículo, menciona “tendencias preocupantes”: la proyección de que Suiza perderá más de la mitad de sus pequeños glaciares en los próximos 25 años; la retirada sustancial de los glaciares de la Antártida, la Patagonia, el Himalaya, Groenlandia y el Ártico; la desaparición de los glaciares icónicos en el Parque Nacional Glacier (Estados Unidos) o la reducción de trozos de hielo que ya no se mueven (por definición, un glaciar debe ser lo suficientemente masivo como para moverse).Esta investigadora indica que se aficionó a los glaciares mientras estudiaba ciencias geológicas y ambientales en la Universidad de Stanford (Estados Unidos) y estuvo un semestre en Nepal. "Por primera vez vi un gran glaciar de valle que fluía a través del Himalaya y pensé que era lo más genial que había visto. Después de estudiar geología, el movimiento y el sonido del hielo me hicieron sentir que estaba viva”, añade.Tras esa experiencia, inició una carrera de investigación que ha llevado a Moon a Groenlandia, Alaska y Noruega, y a dar conferencias en todo el mundo. “Creo que soy lo más joven que se puede ser al comenzar en la glaciología en un momento en que el cambio climático no era una parte primaria de la conversación", dice Moon, que tiene 35 años.