EMPEORAN LAS RESERVAS DE AGUA SUBTERRÁNEA EN DOÑANA, SEGÚN SEO/BIRDLIFE

Las aguas subterráneas de Doñana continúan sobreexplotadas y se mantienen en “una situación crítica” con unos valores peores a los del año anterior, según denunció SEO/BirdLife tras analizar la información presentada en la Comisión del Agua del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana, celebrada este lunes en el Centro de Visitantes Dehesa Boyal de Villamanrique de la Condesa (Sevilla).Los últimos datos recogidos por la red de control oficial de los niveles piezométricos del año hidrológico 2015/16 indican, según SEO/BirdLife, un empeoramiento de las reservas del acuífero de Doñana, a pesar de haber llovido un 25% más que el año anterior.Aunque las precipitaciones estuvieron por debajo de la media en tres de los cuatro años anteriores, en el periodo 2015/16 se registró una pluviometría similar a la media del periodo entre 1970 y 2016, pese a lo cual el estado global cuantitativo de la masa de agua subterránea de Doñana es “muy preocupante” teniendo en cuenta como periodo de referencia los últimos 23 años.Ninguno de los 16 sectores del acuífero sobre el que se asienta Doñana está fuera de peligro, cinco se hallan en estado de ‘prealerta’, seis en ‘alerta’ y otros cinco en ‘alarma’. Asimismo, 14 de ellos muestran una situación peor a la que le correspondería según las lluvias caídas en el último año. Aunque la tendencia de las precipitaciones en las dos últimas décadas muestra una ligera tendencia descendente, ésta es más negativa en la evolución de los niveles del agua subterránea, por lo que SEO/BirdLife alertó de que “se comprometerá el estado de las aguas subterráneas y de sus ecosistemas terrestres asociados” si se mantiene el actual grado y modo de explotación del acuífero.“La información publicada sobre la evolución de las aguas subterráneas habla por sí sola y es más que preocupante. Este país tiene en Doñana una oportunidad de oro para demostrar que se cree en la importancia de los parques nacionales y en la gestión adaptativa a los cambios que sufren nuestros ecosistemas. Estamos castigando a un lugar único en el mundo y el cambio climático será su puntilla final”, sentenció Carlos Davila, técnico de SEO/BirdLife en Doñana.“PUNTO DE NO RETORNO”Por su parte, Roberto González, responsable del Programa de Aguas de SEO/BirdLife, lamentó que los últimos datos demuestran que “la sobreexplotación de las aguas subterráneas sigue presente y las soluciones no llegan. “En SEO/BirdLife no creemos que el Plan Hidrológico dé solución al problema, sino que creará más desgobernanza a medio y largo plazo”, apostilló.La organización ambiental reclamó una mayor contundencia y urgencia en la toma de decisiones para evitar que la situación de Doñana sea irreversible y recordó que la situación afecta de forma directa e indirecta a la reproducción y productividad de las aves acuáticas, como la cerceta pardilla o el porrón pardo, hoy prácticamente desaparecidas dentro del parque nacional. Por todo ello, SEO/BirdLife consideró “vital” el cierre urgente y definitivo de todas las explotaciones y extracciones ilegales, y dimensionar el sector agrícola de manera que se asegure la conservación de un lugar declarado de interés general del Estado, a través de medidas para incentivar la reducción del consumo de agua. Gracias a la campaña ‘Hay que mojarse por los humedales’, la organización mantiene una recogida de firmas en la plataforma Change.org para recabar apoyos en defensa de Doñana, el delta del Ebro y la albufera de Valencia, tres espacios que, según SEO/BirdLife, “podrían entrar en un punto de no retorno si no se adoptan medidas urgentes”.