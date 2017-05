FAMP reclama "respeto a la autonomía municipal" para decidir cada ayuntamiento en qué invierte su superávit local

Etiquetas

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y el presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha reclamado este miércoles "respeto a la autonomía municipal" para que sean "los propios ayuntamientos los que decidan en qué invertir" su superávit local una vez que el Gobierno ha accedido a que este puede reinvertirse.

Durante su intervención en la conferencia coloquio 'La economía baja en carbono: utilizar los recursos de forma más eficiente', organizada por el Grupo Joly y Gas Natural, Rodríguez Villalobos ha recordado que se trata de 7.000 millones a nivel nacional, de los que "buena parte se han generado en las entidades locales andaluzas".

Tras precisar que solo la Diputación de Sevilla va a poner en carga 60 millones un nuevo Plan Supera, ha destacado el "arduo" trabajo de las federaciones de municipios para que hoy se pueda hablar de "un paquete inversor importantísimo para nuestros pueblos".

Por otro lado y sobre el tema en sí de la conferencia, el presidente de la FAMP ha llamado la atención sobre la importancia de los pequeños gestos hacia el objetivo de una economía baja en carbono y la lucha contra el calentamiento global.

"El municipalismo sabe hacer las cosas pasito a pasito, viene implicándose en las estrategias autonómicas, nacionales y europeas contra el cambio climático desde el inicio", ha explicado. En este sentido, ha señalado el Pacto de Alcaldes, firmado en 2009, en el paso hacia una nueva economía baja en carbono o la implementación de políticas en movilidad, alumbrado público o eficiencia energética.

"Como presidente de la FAMP me atrevo a decir que a día de hoy no hay ni un solo alcalde en Andalucía que no se tome en serio las políticas energéticas y, por tanto, el paso hacia una economía baja en carbono", ha apuntado.

A modo de ejemplo, ha recordado la firma de este pasado martes de un convenio con el Clúster Andaluz de Energías Renovables y Eficiencia Energética para fomentar la eficiencia energética en las corporaciones locales andaluzas.

Asimismo, también ha señalado el diseño de la Estrategia FAMP 2020 en materia energética 'Hacia un nuevo modelo energético en Andalucía: Gobernanza Local, Inteligente y Sostenible'. Se trata de un documento que es "una apuesta decidida por hacer más sostenibles nuestros pueblos y ciudades".