EL GOBIERNO ADMITE QUE ESPAÑA DEBE TRIPLICAR LA REDUCCIÓN DE LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO

La secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García, señaló este lunes que España debe “casi triplicar” los esfuerzos actuales para reducir en un 26% las emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores difusos (residencial, transporte, agrícola y ganadero, gases fluorados e industrial no sujeto al comercio de derechos de emisión) para 2030 respecto a los niveles de 2005.García señaló, en una comparecencia en la Comisión para el Estudio del Cambio Climático del Congreso de los Diputados, que el calentamiento global es “uno de los principales retos” de la humanidad y que “España es especialmente vulnerable” a él por su situación geopolítica, sobre todo en sectores como la agricultura, las costas, el agua y el turismo.Indicó que “España mantiene su compromiso” con el Acuerdo de París, que “no tiene marcha atrás y no es negociable”, pese al anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de sacar a su país del primer tratado universal contra el cambio climático.García comentó que España ha avanzado en la lucha contra el cambio climático y es “un país que cumple”, puesto que lo ha hecho con el primer periodo del Protocolo de Kioto (2008-2012), está “en la senda” de hacerlo con el segundo periodo (2013-2020) y el Gobierno trabaja para poner en marcha un modeo socioeconómico “bajo en carbono y resiliente al cambio climático”.“España, en principio, deberá reducir en un 26% sus emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores difusos para el año 2030, lo que supone casi triplicar el esfuerzo actual”, sentenció, con el fin de cumplir con los objetivos de clima y energía presentadas por la Comisión Europea.Subrayó que, para ello, el Gobierno pondrá en marcha varias líneas estratégicas, como la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, un Plan Nacional de Energía y Clima, una estrategia para la descarbonización de la economía en 2050, una hoja de ruta para los sectores difusos en 2030, una estrateiga de incentivos para la reducción de emisiones, un paquete de medidas sobre la huella de carbono, un segundo plan de contratación verde, potenciar las actuaciones de adaptación contra el cambio climático y continuar concienciando a los ciudadanos.PORTAVOCESPor otro lado, el portavoz del PSOE en la comisión, Ricardo García Mira, mostró sus dudas sobre el cumplimiento de los objetivos del Gobierno porque el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017 recoge un descenso en la prevención del cambio climático del 45,6% en comparación con 2016.Juantxo López de Uralde, de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, afirmó que “la respuesta del Gobierno al problema del cambio climático no está a la altura de la magnitud del reto”. “Estamos a las puertas de que el cambio climático empiece a tener efectos en la capacidad de producción de alimentos y para mí es el punto de inflexión. No estamos yendo a la raíz del problema”, apostilló.José Luis Martínez, de Ciudadanos, subrayó que “España es líder en infracciones ambientales de la UE” y “no cumple” con la mayoría de los indicadores ambientales de la ONU, en tanto que vio “timidez” en el Gobierno después de que “el presidente gamberro” Trump retirara a Estados Unidos del Acuerdo de París. Joan Olòriz, de Esquerra Republicana, indicó que el cambio climático es “un reto común”, pero añadió: “Tenemos poco tiempo y hemos perdido tiempo”. Comentó que los Presupuestos Generales del Estadado para 2017 no incluyen “cambios” de tendencia este año y que España carece actualmente de transición energética.Por último, Belén Bajo, del PP, ensalzó la labor climática del Gobierno de Mariano Rajoy destacó que, “por primera vez” hay una política de adaptación al cambio climático, “baja en carbono y que crea empleo”.