GREENPEACE ADVIERTE DE QUE LAS TEMPERATURAS ELEVADAS SERÁN CADA VEZ MÁS FRECUENTES POR EL CAMBIO CLIMÁTICO

Greenpeace advirtió este jueves de que, según las informaciones aportadas por la comunidad científica, periodos con temperaturas tan elevadas como las que se registran estos días en la Península Ibérica serán cada vez más frecuentes e intensos en el futuro, como consecuencia del cambio climático, y pidió al Gobierno que se tome en serio este grave problema y adopte medidas como el paso a las renovables.Según los registros históricos recogidos por la base de datos europea ECA&D (European Climate Assessment and Dataset), las temperaturas medias para los meses de verano han aumentado entre 1 y 3º C, en la mayoría de los casos, en las últimas décadas. Además, los científicos llevan años advirtiendo de que el 75% de los eventos de temperaturas extremas están asociados al cambio climático. “Que el clima está cambiando de manera acelerada y que esto se debe a la actividad humana es algo innegable, sobre todo por el uso del carbón, del petróleo y el gas como fuentes de energía, por eso pedimos al Gobierno que adopte medidas para paliar esta situación y reducir el calentamiento global, y lo más factible es una revolución energética en la que se dé paso a las renovables y se cierre el grifo a las energías sucias”, afirmó Tatiana Nuño, responsable de la Campaña de Cambio Climático de Greenpeace, quien recuerda que una Ley de Cambio Climático ambiciosa podría ser un buen comienzo para encontrar soluciones. La organización ecologista matiza que todavía está por ver si en junio se volverá a batir un nuevo récord en las temperaturas. Junio de 2016 fue el más cálido desde 1965, con una temperatura media de 21,8ºC. En cualquier caso, "mientras el Gobierno se decide a tomar medidas", la ONG ofrece a la ciudadanía una serie de consejos para contribuir a paliar esta situación, como evitar el uso excesivo del aire acondicionado; usar transporte público cuando sea posible, y evitar el uso del coche particular.