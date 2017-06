GREENPEACE ACUSA A TRUMP DE AISLAR A EEUU Y RENUNCIAR AL LIDERAZGO EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Etiquetas

Greenpeace ha lamentado la decisión del presidente Donald Trump de abandonar el Acuerdo Climático de París y señaló que esta decisión "costará a Estados Unidos una pérdida de liderazgo internacional, además de suponer la renuncia a los beneficios económicos y medioambientales de una transición a las fuentes de energía limpias"."Con la retirada del Acuerdo de París, Donald Trump deja a su país aislado del resto del planeta. Es una decisión moralmente reprochable que el presidente llegará a lamentar. La acción climática no es un debate legal o político, es una obligación ineludible para proteger a las personas y al planeta", declaró Jennifer Morgan, directora ejecutiva de Greenpeace Internacional. Greenpeace recuerda que "Estados Unidos es uno de los mayores emisores de CO2, por lo que los recientes actos de Trump de revertir el plan nacional sobre el clima, junto con la retirada de París, hará más difícil mantener el clima bajo el umbral crítico de 1,5 grados centígrados de subida de temperatura, de modo que esta decisión supone que Trump entrega el liderazgo de EEUU a los líderes reales de este planeta que están aprovechando el tránsito hacia una energía limpia e impulsando la protección de sus países".“Estamos viendo un cambio gigantesco en las políticas de Europa y China, y muchos otros países”, añadió Morgan. "Casi 200 países, que representan el 87% de las emisiones globales, se han comprometido con la acción climática de París y solo uno ha decidido retirarse, lo que sitúa a Trump en las antípodas del resto del planeta". "Mientras China cierra centrales térmicas de carbón, Trump cierra la puerta a la lucha climática“, declaró Tatiana Nuño, responsable de la Campaña de Cambio Climático de Greenpeace. ”El intento de Trump de sabotear la transición hacia un futuro de energías limpias no va a tener éxito, sino que solo arrinconará a EEUU y pondrá en bandeja a China la oportunidad de cosechar los beneficios económicos que Trump abandona". El anuncio de Trump también ha provocado la reacción de los países más afectados por el cambio climático y Yeb Saño, director Greenpeace para el sudeste asiático, ha declarado que “este día pasará a la historia por ser el día en el que EEUU, bajo la administración del presidente Trump, ha dado la espalda a aquellos que necesitaban liderazgo, ambición y compasión. Nosotros, en Filipinas, estamos en primera línea del cambio climático y responsabilizamos a los contaminadores por el sufrimiento y la injusticia que el calentamiento global está causando a nuestro pueblo. Sin embargo, no estamos solos y el mundo va a tomar medidas con o sin el Gobierno de Trump”. Este viernes, a las 10.30 horas, activistas de Greenpeace se concentrarán frente al edificio de la Embajada de Estados Unidos en Madrid, en la calle de Serrano, para protestar por la decisión de Donald Trump.