Juncker dice que incumplir el Acuerdo de París supondrá "empujar al exilio a 250 millones de refugiados climáticos"

Etiquetas

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha alertado este miércoles de que si fracasa el acuerdo internacional de París contra el cambio climático supondrá "empujar al exilio a 250 millones de refugiados climáticos".

"No cumplir hoy los compromisos (de reducción de emisiones) asumidos en París es correr el riesgo de empujar, de aquí a 2050, a hasta 250 millones de refugiados climáticos al camino del exilio", ha asegurado Juncker ante el pleno del Parlamento Europeo.

El jefe del Ejecutivo comunitario se ha referido así, sin mencionarlo, a la decisión del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de romper con el pacto de París que su predecesor firmó hace año y medio.

Juncker ha advertido de que no se debe perder "ni un instante" para luchar contra el cambio climático y apoyar a los países más vulnerables para evitar una crisis "mucho más grave" que la vivida en los últimos años en Europa por la presión migratoria.

"La seguridad mundial exige más que simplemente esforzarse en la defensa militar, la estabilidad europea y la estabilidad mundial también dependen de los esfuerzos en cooperación al desarrollo y de la lucha contra el cambio climático", ha considerado el político luxemburgués.

Así ha recalcado en que se trata de elementos "fuente de inestabilidad" y que la amenaza del calentamiento global también pesa sobre Europa, aunque los más vulnerables son también los países más pobres y con menor responsabilidad sobre las emisiones contaminantes (apenas un 7% de las emisiones de CO2).

"Reducir el presupuesto de la ayuda a la cooperación o poner en duda los compromisos asumidos en la COP21 (Acuerdo de París) es llevar sobre la espalda la pesada responsabilidad de una grave amenaza para la estabilidad mundial", ha insistido.

Juncker ha recordado durante su discurso que las catástrofes naturales relacionadas con el cambio climático se han "más que triplicado" desde la década de los sesenta y ha asegurado que cada año se producen unas 60.000 muertes por ello.

"No podremos pretender que no lo sabíamos", ha advertido, respecto a no tomar medidas para corregir la tendencia, antes de reiterar el compromiso de la UE por liderar esta lucha.

LA DECISIÓN DE TRUMP, "MÁS QUE UN ACONTECIMIENTO TRISTE"

Más tarde, en un debate posterior también ante el pleno de la Eurocámara, Juncker ha afirmado que la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París es "más que un acontecimiento triste". "Es una señal de abdicación de la acción común para abordar el destino de nuestro planeta", ha señañado.

Así, Juncker ha garantizado que la decisión de Trump "no significará el final del Acuerdo" y se ha mostrado convencido de que "hará que el resto del mundo esté más unido y determinado hacia la implementación completa" del tratado contra el cambio climático.

Del mismo modo, el presidente de la Comisión Europea ha insistido en que la UE no renegociará los términos del Acuerdo de París y ha enfatizado que los 29 artículos deben ser implementados. "La acción climática no necesita más distracciones. Hemos pasado 20 años negociando, ahora es tiempo para la acción, es tiempo para la implementación", ha indicado.

Tras él ha tomado la palabra el líder del Partido Popular Europeo (PPE) en la Eurocámara, Manfred Weber, que ha afirmado que la decisión de Estados Unidos "incrementa la firmeza" con la que el bloque comunitario debe perseguir sus objetivos climáticos.

Además, el alemán ha apuntado que Trump ha tomado la decisión "contra los deseos de sus ciudadanos" y además ha opinado que se trata de un "paso histórico erróneo" con el que "no va a crear un sólo empleo".

A su vez, el líder de los Socialistas y Demócratas (S&D), Gianni Pittella, ha afirmado que Trump "está llevado al desastre al planeta" pero ha instado a actuar de forma conjunta para "parar la calamidad que supone Trump". Asimismo, ha defendido que la UE deberá responder a Trump si éste quiere "competir de forma desleal" reduciendo el coste de la producción estadounidense.

Por parte de los Conservadores y Reformistas Europeos, Julie Girling, ha criticado al presidente estadounidense por "no entender para nada el Acuerdo de París y las obligaciones de Estados Unidos", al mismo tiempo que ha recordado que el tratado da a su país "mucha flexibilidad par cumplir" con los objetivos.

Por su parte, la representante de la Alianza de Liberales y Demócratas (ALDE), Catherine Bearder, ha pedido que la UE sea "dura" en materia de cambio climático en las negociaciones con Reino Unido sobre su salida del bloque comunitario.

La eurodiputada del Grupo de Izquierda Unitaria (GUE), Katerina Konecná, ha criticado que Trump "parece querer volver a la Edad Media, cuando los hechos científicos se negaban día tras día", mientras que la copresidenta de Los Verdes, Ska Keller, ha apuntado que "no basta con criticar a Trump" y ha instado a "hacer más" y a compensar la pérdida que supone la salida de Estados Unidos.