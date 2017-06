Juncker dice que incumplir París supondrá "empujar al exilio a 250 millones de refugiados climáticos"

Etiquetas

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha alertado este miércoles de que si fracasa el acuerdo internacional de París contra el cambio climático supondrá "empujar al exilio a 250 millones de refugiados climáticos".

"No cumplir hoy los compromisos (de reducción de emisiones) asumidos en París es correr el riesgo de empujar, de aquí a 2050, a hasta 250 millones de refugiados climáticos al camino del exilio", ha asegurado Juncker ante el pleno del Parlamento Europeo.

El jefe del Ejecutivo comunitario se ha referido así, sin mencionarlo, a la decisión del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de romper con el pacto de París que su predecesor firmó hace año y medio.

Juncker ha advertido de que no se debe perder "ni un instante" para luchar contra el cambio climático y apoyar a los países más vulnerables para evitar una crisis "mucho más grave" que la vivida en los últimos años en Europa por la presión migratoria.

"La seguridad mundial exige más que simplemente esforzarse en la defensa militar, la estabilidad europea y la estabilidad mundial también dependen de los esfuerzo en cooperación al desarrollo y de la lucha contra el cambio climático", ha considerado el político luxemburgués.

Así ha recalcado en que se trata de elementos "fuente de inestabilidad" y que la amenaza del calentamiento global también pesa sobre Europa, aunque los más vulnerables son también los países más pobres y con menor responsabilidad sobre las emisiones contaminantes (apenas un 7% de las emisiones de CO2).

"Reducir el presupuesto de la ayuda a la cooperación o poner en duda los compromisos asumidos en la COP21 (Acuerdo de París) es llevar sobre la espalda la pesada responsabilidad de una grave amenaza para la estabilidad mundial", ha insistido.

Juncker ha recordado durante su discurso que las catástrofes naturales relacionadas con el cambio climático se han "más que triplicado" desde la década de los sesenta y ha asegurado que cada año se producen unas 60.000 muertes por ello.

"No podremos pretender que no lo sabíamos", ha advertido, respecto a no tomar medidas para corregir la tendencia, antes de reiterar el compromiso de la UE por liderar esta lucha.