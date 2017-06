Macron insiste en el compromiso de Francia con el Acuerdo de París: "No hay plan B porque no hay planeta B"

Etiquetas

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha insistido en el compromiso de Francia con el Acuerdo de París contra el cambio climático, firmado en diciembre de 2015 y del que este mismo jueves se ha retirado Estados Unidos, y ha advertido de que "no hay plan B porque no hay planeta B".

"Respeto la decisión soberana del presidente (estadounidense) Donald Trump de retirarse del acuerdo, pero la lamento", ha iniciado el mandatario galo en una alocución pronunciada después de conocerse la decisión de Washington de abandonar el acuerdo para luchar contra el calentamiento global.

Macron ha considerado que esta decisión es un "error" tanto para los "intereses" de su país y de su pueblo como para el futuro del planeta, subrayando que el "cambio climático es el gran desafío de estos tiempos".

"Si no hacemos nada tendremos un mundo lleno de migraciones, de guerra, desaparecerán islas... y todo esto ya ha comenzado", ha continuado, reiterando que ese es el futuro que no quiere Francia ni para la generación actual, ni para las próximas generaciones, ni para el resto del mundo.

El presidente ha hecho hincapié en que "la vocación de Francia" será la de seguir en esta lucha, en la que París se ha colocado "a la vanguardia".

Tal y como ya dijo previamente junto a la canciller alemana, Angela Merkel, y el primer ministro de Italia, Paolo Gentiloni, Macron ha subrayado que no se renegociará "un acuerdo menos ambicioso" y ha hecho un llamamiento a todos los países firmantes del acuerdo a que continúen en él, mantengan su responsabilidad y no cedan a la presión.

"Y quiero decirle a Estados Unidos: Francia cree en vosotros. El mundo cree en vosotros. Sé que sois un gran país, Estados Unidos se fundó para hacer triunfar la libertad, la verdad y la razón contra la ignorancia y la oscuridad", ha indicado.

"No os equivoquéis: sobre el clima no hay plab B porque no hay planeta B", ha agregado, antes de reiterar: "Así que sí, nosotros continuaremos".

LLAMAMIENTO A ESTADOUNIDENSES

Asimismo, el presidente francés ha hecho un llamamiento a todos los "científicos, ingenieros, empresarios y ciudadanos comprometidos a los que la decisión de Trump ha decepcionado" para que vayan a trabajar para buscar "soluciones concretas para el clima" a Francia, donde hallarán una "segunda patria".

"Esta noche Estados Unidos ha dado la espalda al mundo, pero Francia nunca dará la espalda a los estadounidenses", ha prometido, reiterando que París no cejará en su lucha, combate que "habría preferido librar del lado de Estados Unidos".

"Pero conservamos nuestra determinación y Francia jugará su papel en el mundo, porque es lo que se espera de ella", ha agregado, adelantando que el próximo año París tomará algunas iniciativas a este respecto.

DESDE PARÍS

El desplante de Trump también ha recibido las críticas de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, quien en un comunicado ha insistido en que el cambio climático "es una amenaza real para el futuro del planeta", como queda demostrado con los sucesivos récords de temperatura que se superan año tras año.

"Al retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París, el presidente Trump comete hoy un error de consecuencias dramáticas fatales", ha lamentado Hidalgo, presidenta del C40 que reúne a 91 de las principales ciudades del mundo. La alcaldesa parisina ha instado al mandatario estadounidense a dar marcha atrás en su decisión.