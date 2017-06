Navia defiende unos Presupuestos en materia energética "responsables" con los objetivos del cambio climático

Etiquetas

El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha defendido que los Presupuestos Generales del Estado para 2017 en materia energética son "ambiciosos y responsables" con los objetivos de cambio climático para alcanzar las metas para 2020.

En su comparecencia en el Senado en la Comisión de Presupuestos, Navia subrayó que estos objetivos de cambio climático son "un desafío a largo plazo", por lo que es necesario tomar decisiones a ese largo plazo, evitando que sean "costosas para el sistema y para el país".

Asimismo, destacó la reactivación en materia de renovables con la subasta de 3.000 megavatios (MW) 'verdes' llevada a cabo en mayo "con unos costes para el usuario muy positivos" y la nueva por otros 3.000 MW que se realizará antes del verano. "Ahora tenemos que ser más ambiciosos en materia de renovables, siempre acompañado por las interconexiones", dijo.

Con estos 6.000 MW que se subastarán este año, Navia consideró que España se sitúa entre los países "más ambiciosos en renovables, pero sin costes para los usuarios y con unas implicaciones muy positivas".

Respecto a la factura eléctrica, el secretario de Estado de Energía reiteró la intención del Gobierno de "seguir bajando", como se hizo en la anterior legislatura, los costes regulados, siempre que "haya margen para bajarlos".

No obstante, pidió al resto de grupos políticos también ser "responsables" y no llevar a cabo propuestas que en muchos casos suponen elevar los costes del sistema. "La prioridad es ser responsable y no asumir más costes en el sistema", dijo.