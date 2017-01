EL NIVEL DEL MAR PODRÍA SUBIR DIEZ CENTÍMETROS CON EL DESPRENDIMIENTO DE UN ICEBERG EN LA ANTÁRTIDA

Etiquetas

La organización ecologista WWF España advirtió este lunes que el nivel del mar podría subir 10 centímetros con el inminente desprendimiento de un gran iceberg de 5.000 kilómetros cuadrados en la Antártida que los científicos esperan que se produzca en las próximas semanas.El técnico de Eficiencia Energética del Programa Clima y Energía de WWF España Giorgos Tragopoulos aseguró a Servimedia que “la causa de este desprendimiento no está en el cambio climático, ya que éste es un proceso normal, pero la velocidad con la que se está produciendo esta ruptura del iceberg sí hay que buscarla en las emisiones contaminantes de CO2”.Según este experto por cada centímetro que se sube el nivel del mar "se produce un metro de retroceso de la línea de costa que afectará, sobre todo, a las islas y ciudades costeras de todo el mundo, aunque este aumento no se producirá de un día para otro sino a lo largo de los próximos años. Según las previsiones, el nivel del mar aumentará de 20 a 80 centímetros hasta finales de este siglo si no cambiamos nuestro comportamiento”.En opinión de Tragopoulos, “ya no podremos revertir el cambio climático pero si estamos a tiempo de reducir su impacto y tener una mayor capacidad de adaptación al mismo. Para ello, hay que dejar de quemar combustibles fósiles y minimizar los desperdicios sólidos, líquidos y, sobre todo, las emisiones de gases de efecto invernadero”.