Podemos pide al Gobierno que convoque al encargado de negocios de EEUU por su retirada del Acuerdo de París

Iglesias dice que no le sorprende la decisión de Trump viniendo de él, "un reaccionario sin escrúpulos"

Podemos ha expresado este viernes su "más enérgica condena" a la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retirar a su país del Acuerdo de París contra el cambio climático y ha urgido al Gobierno española a convocar al encargado de negocios de la Embajada estadounidense en Madrid --actualmente no hay embajador-- para "expresar el rechazo de la ciudadanía dado el negativo impacto global de la decisión".

En un comunicado, el partido 'morado' ha destacado que la retirada de Estados Unidos, segundo emisor mundial de dióxido de carbono --fue responsable del 14% de las emisiones en 2014-- supone "un duro golpe al compromiso global de mantener el aumento de la temperatura media por debajo de los 1,5-2 ºC sobre los niveles preindustriales".

El secretario general del partido, Pablo Iglesias, ha tachado de "enormemente grave" que "Estados Unidos vuelva a las andadas", recordando que ya en su día no firmó el Protocolo de Kyoto, y ha tildado a Trump de "reaccionario sin escrúpulos". "Que se desvinculen de las responsabilidades con el medio ambiente es una mala noticia pero no me sorprende viniendo de este tipo", ha añadido, en declaraciones a los periodistas en el Congreso.

Por su parte, el portavoz de Unidos Podemos en la Comisión de Exteriores del Congreso, Pablo Bustinduy, ha registrado dos preguntas dirigidas al Gobierno para saber si ha transmitido al Gobierno estdounidense su disconformidad "de manera urgente y categórica" con la decisión del presidente Trump.

"¿Ha procedido el Gobierno a mostrar su preocupación por las consecuencias que las acciones individuales del Presidente Trump puedan tener en torno a la lucha contra el cambio climático*a*nivel*global?", pregunta también.

Además, Podemos pregunta al Ejecutivo si cree posible cumplir el objetivo tras la retirada de los Estados Unidos y, en tal caso, qué medidas está tomando el Gobierno para lograrlo.

En su texto, Bustinduy afea al Gobierno su "falta de compromiso" con el Acuerdo de París --recuerda que el proceso de ratificación llegó a la Cámara un año después de su firma--, pero insiste en que, como ya forma parte de los compromisos internacionales de España, el Gobierno tiene que defenderlo.

"Estados Unidos es un actor clave y la decisión del Presidente Trump muestra una vez más su negligencia más absoluta con respecto a las responsabilidades globales de su país", afirma Podemos que pide alk Gobierno que rechace "la unilateralidad de una decisión que perjudica el bien común global".