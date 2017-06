REBELIÓN MUNDIAL CONTRA TRUMP POR ABANDONAR LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Etiquetas

Líderes políticos y organizaciones conservacionistas de todo el mundo han reaccionado con duras críticas al anuncio del presidente Donald Trump de que Estados Unidos abandona el Acuerdo de París contra el cambio climático, una decisión que consideran insolidaria, inmoral, egoísta e ignorante, al tiempo que opinan que los acuerdos seguirán adelante con o sin el compromiso estadounidense.Tras lamentar la decisión de Trump, los principales países de la Unión Europa ya han advertido al presidente estadounidense que el Acuerdo de París no es negociable, mientras que otros países, entre ellos China, han reafirmado su compromiso con la lucha contra el cambio climático.A Trump también le llueven críticas desde su propio país y desde distintos organismos internacionales, como la ONU, que han lamentado su decisión.GREENPEACEGreenpeace ha lamentado la decisión de Trump de abandonar el Acuerdo Climático de París y señaló que esta decisión "costará a Estados Unidos una pérdida de liderazgo internacional, además de suponer la renuncia a los beneficios económicos y medioambientales de una transición a las fuentes de energía limpias"."Con la retirada del Acuerdo de París, Donald Trump deja a su país aislado del resto del planeta. Es una decisión moralmente reprochable que el presidente llegará a lamentar. La acción climática no es un debate legal o político, es una obligación ineludible para proteger a las personas y al planeta", declaró Jennifer Morgan, directora ejecutiva de Greenpeace Internacional. Greenpeace recuerda que "Estados Unidos es uno de los mayores emisores de CO2, por lo que los recientes actos de Trump de revertir el plan nacional sobre el clima, junto con la retirada de París, hará más difícil mantener el clima bajo el umbral crítico de 1,5 grados centígrados de subida de temperatura, de modo que esta decisión supone que Trump entrega el liderazgo de EEUU a los líderes reales de este planeta que están aprovechando el tránsito hacia una energía limpia e impulsando la protección de sus países". “Estamos viendo un cambio gigantesco en las políticas de Europa y China, y muchos otros países”, añadió Morgan. "Casi 200 países, que representan el 87% de las emisiones globales, se han comprometido con la acción climática de París y solo uno ha decidido retirarse, lo que sitúa a Trump en las antípodas del resto del planeta". "Mientras China cierra centrales térmicas de carbón, Trump cierra la puerta a la lucha climática“, declaró Tatiana Nuño, responsable de la Campaña de Cambio Climático de Greenpeace. ”El intento de Trump de sabotear la transición hacia un futuro de energías limpias no va a tener éxito, sino que solo arrinconará a EEUU y pondrá en bandeja a China la oportunidad de cosechar los beneficios económicos que Trump abandona". El anuncio de Trump también ha provocado la reacción de los países más afectados por el cambio climático y Yeb Saño, director Greenpeace para el sudeste asiático, ha declarado que “este día pasará a la historia por ser el día en el que EEUU, bajo la administración del presidente Trump, ha dado la espalda a aquellos que necesitaban liderazgo, ambición y compasión. Nosotros, en Filipinas, estamos en primera línea del cambio climático y responsabilizamos a los contaminadores por el sufrimiento y la injusticia que el calentamiento global está causando a nuestro pueblo. Sin embargo, no estamos solos y el mundo va a tomar medidas con o sin el Gobierno de Trump”. Este viernes, a las 10.30 horas, activistas de Greenpeace se concentrarán frente al edificio de la Embajada de Estados Unidos en Madrid, en la calle de Serrano, para protestar por la decisión de Donald Trump.BIRDLIFEPor su parte, BirdLife, la mayor federación ambiental del mundo, "lamenta profundamente" la decisión adoptada por el presidente Donald Trump, que "no es sólo una decisión naif y aislacionista, sino también inmoral"."El Acuerdo de París es clave para asegurar el futuro del planeta. Conforma un poderoso marco de actuación que permitirá adoptar medidas ambiciosas para mitigar el impacto del calentamiento global y ayudará a la gente y a los ecosistemas alrededor del mundo a paliar y adaptarse a sus efectos", indica la ONG. Firmado por casi 200 países, entre ellos España, el Acuerdo de París es "demasiado robusto para romperse por una nación", indica BirdLife, que agrega que "la decisión de Trump no detendrá la acción global contra el calentamiento global". "Las aves son poderosas mensajeras de una realidad incontestable: el clima está cambiando", señaló la CEO de BirdLife, Patricia Zurita. "Un cuarto de las especies analizadas muestran una respuesta negativa al reciente calentamiento global y 2.300 especies de aves en todo el mundo están en peligro ante cambios más profundos". Según el presidente de Audubon, partner de BirdLife en Estados Unidos, David Yarnold, "abandonar el Acuerdo de París es abdicar del liderazgo estadounidense en la lucha contra la mayor amenaza que sufre la gente y las aves. Nuestros hijos y nuestros nietos son los perdedores de esta equivocada decisión. Audubon ha identificado al menos 314 especies de aves en riesgo por el cambio climático. No creemos que esto fuera lo que los americanos votaron el pasado noviembre". "Mientras Estados Unidos abdica de su responsabilidad con el planeta", BirdLife saluda el acuerdo alcanzado entre China y la Unión Europea en la lucha contra el cambio climático y apela a "medidas más ambiciosas". Por su parte, SEO/BirdLife urge al Gobierno y a las fuerzas políticas españolas a redoblar los esfuerzos tanto en mitigación como en adaptación frente al cambio climático. "La Unión Europea necesita liderazgo y España precisa de ambición climática. Es el país más vulnerable del continente", señaló la directora de la organización, Asunción Ruiz. "Decisiones como esta evidencian que es preciso avanzar en justicia y defensa ambiental internacional".