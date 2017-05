EL RIESGO DE BLANQUEO DE LA GRAN BARRERA DE CORAL SE DUPLICARÁ SI LA TEMPERATURA GLOBAL SUBE 1,5 GRADOS

Etiquetas

Las probabilidades de que la Gran Barrera de Coral, situada al noreste de Australia, sufra un episodio de blanqueo masivo se duplican si las temperaturas globales suben 1,5ºC respecto a los niveles preindustriales y se triplican en el caso de que aumenten 2ºC, objetivos a evitar recogidos en el Acuerdo de París.Así lo afirman investigadores del Centro de Excelencia ARC para la Ciencia del Sistema Climático, de la Universidad de Melbourne (Australia), en un artículo publicado en la revista ‘Nature Climate Change’, que han modelado cómo afectan los episodios extremos de precipitaciones, sequía, calor y temperaturas del océano en Australia teniendo como referencia esos dos límites de temperatura que figuran en el Acuerdo de París, que es el primer tratado universal contra el cambio climático.Los investigadores tomaron como referencia la sequía en el sudeste de Australia en 2006, el verano austral caluroso de 2012-2013, las inundaciones generalizadas de Queensland en 2010 y el calor extremo en el Mar del Coral en 2016, que dañó gravemente la Gran Barrera de Coral.Señalan que hay un 31% de probabilidades de que la Gran Barrera de Coral sufra otro episodio de decoloración masiva con las temperaturas globales de ahora, porcentaje que aumenta al 64% si el aumento térmico llega a 1,5ºC en comparación con la era preindustrial y al 87% si es de 2ºC.“El calor de 2016 en el Mar del Coral no tuvo precedentes en nuestro modelo del periodo preindustrial. No hubo ningún evento en el que el Mar de Coral fuera tan cálido como en 2016, pero, a medida que el globo se calienta, estos eventos an a crecer en número”, asegura Andrew King, autor principal del estudio.La investigación señala, según King, que hay “una sombría advertencia sobre lo que pasaría con la Gran Barrera de Coral si dejamos de actuar sobre el Acuerdo de París”. “Las temperaturas del mar que hemos visto en escala y frecuencia no presagian nada bueno para el futuro de una de nuestras mayores maravillas naturales”, concluye.