MANOS UNIDAS ALERTA DE QUE LA LUCHA CONTRA EL HAMBRE Y LA POBREZA "SERÁ BALDÍA" SI NO SE CUIDA EL MEDIO AMBIENTE

La ONG Manos Unidas denunció este viernes que de nada servirá luchar contra la pobreza y contra el hambre si “no se atacan las causas estructurales y medioambientales” que provocan estas lacras, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el próximo 5 de junio.En un comunicado, Manos Unidas señaló que si no se atiende el problema medioambiental, “la lucha será baldía”.Según su coordinador de Estudios, Fidele Podga, “las actividades industriales, productivas y económicas del ser humano están ocasionando grandes cambios en el medio ambiente y en los ecosistemas debido al abuso de combustibles fósiles y de productos químicos, al sobreconsumo de bienes no renovables, a los incendios, a la tala indiscriminada y a la caza y pesca descontroladas".“El efecto más negativo de esas acciones es, probablemente, el cambio climático”, afirmó. "Por desgracia, son los pueblos más desfavorecidos los que más sufren las consecuencias del cambio climático y los que dependen, en mayor medida, de la salud de los ecosistemas y de la productividad de la tierra”.Podga se preguntó por tanto “qué puede hacerse para encontrar la sostenibilidad de nuestro planeta, es decir, para satisfacer nuestras necesidades actuales sin poner en peligro los recursos necesarios del mañana”, y defendió un nuevo modelo productivo.“Aunque lográsemos eliminar por completo todas nuestras emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), podríamos detener el calentamiento global, pero no revertirlo”, apuntó. "Por eso es necesario cambiar el rumbo, de manera que podamos proteger el medio ambiente de forma indefinida, sin tener que renunciar al progreso económico y social”.A su juicio, “las respuestas personales y de la sociedad civil son insuficientes“ ante la magnitud de la cuestión, ya que se necesitan “cambios sociales, económicos y políticos muy profundos”.De ahí el lema elegido este año por Naciones Unidas, 'Conectar a las personas con la naturaleza', una relación que para el 78% de los pobres que viven en áreas rurales “ha dejado de ser dignificante”.