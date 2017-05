La visión de Latinoamérica ante el cambio climático y el papel de la gobernanza ante este reto, a debate en el SOCC

Etiquetas

La visión de Latinoamérica ante el cambio climático y el papel de la gobernanza ante este reto global han centrado las sesiones de la tarde de este miércoles del Congreso Internacional sobre Cambio Climático SOCC 2017 que se está celebrando en Huelva. Y lo ha hecho con ponentes de primer nivel como el expresidente de Colombia Ernesto Samper o el ex director general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza.

Además, según ha informado la organización, el congreso ha fijado hoy su mirada también a las "ideas dignas de difundir" y que están suponiendo verdaderas "microsoluciones" al cambio climático, como la moda sostenible, el despilfarro alimentario como oportunidad, monedas que plantan árboles o la 'resilencia' de la cultura andina, entre otros aspectos.

Por otro lado, el congreso ha tenido un espacio para el papel que están jugando los procesos participativos en la lucha contra el cambio climático, así como para el rol que está desempeñando la industria. Durante el día, el congreso despertó una gran atención en las redes sociales, consiguiendo ser trending topic en Twitter con el hashtag #SOCCHuelva.

La primera de las sesiones plenarias del congreso, bajo el título de 'Gobernanza ante el cambio climático', ha reunido a Enrique Alonso García, consejero permanente del Consejo de Estado de España; Lara Lázaro Touza, investigadora principal Real Instituto Elcano; Federico Mayor Zaragoza, ex director general Unesco; y Swathi Veeravalli, del cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos US Army Corps of Engineers (EEUU).

En ella, Mayor Zaragoza ha advertido de que "estamos en un momento en el que la gente, los ciudadanos, los pueblos deben reaccionar", afirmación apoyada por Lara Lázaro, que ha lamentado que "estamos subestimando las consecuencias del cambio climático cuando puede provocar hasta una caída del 23 por ciento de la renta per cápita. Swathi Veeravalli, por su parte, ha considerado que el cambio climático "es una oportunidad para colaborar los países juntos".

SESIONES TEMÁTICAS PARALELAS

Dentro de las sesiones paralelas, el congreso ha abordado soluciones concretas al cambio climático a través de la sección 'Ideas dignas de difundir'. En ella, han participado Silvia Muñoz Valera, quien habló sobre moda sostenible; Héctor Barco, quien puso sobre la mesa la oportunidad que supone el despilfarro alimentario; Mario Robles del Moral, que explicó el proyecto 'Treecoin', la nueva moneda que planta árboles; Ricardo Roa-Castellanos, que aportó soluciones al 'Complejo Sanitario-Cambio Climático'; y Agapito Chuctaya, quien disertó sobre cultura andina y resiliencia.

Otra de las mesas redondas de la tarde fue 'Procesos participativos, parte de la solución', en la que han participado Daniel López, de Ecologistas en Acción; Rosa Castizo, de Ecodes; y Ana Belén Sánchez, coordinadora de sostenibilidad de la Fundación Alternativa.

La industria ante el cambio climático fue otro de los temas que se abordaron en las sesiones paralelas, con la participación de Pedro Méndez, director de relaciones institucionales en Andalucía y Extremadura de Endesa; Manuel Parejo, gerente de la Fundación Laboral Andaluza de Cemento y el Medio Ambiente; y José Manuel Leal, responsable de Calidad y Medio Ambiente de Bester.