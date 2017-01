UN FRENTE CARGADO DE LLUVIA Y NIEVE BARRERÁ LA PENÍNSULA DE OESTE A ESTE DESDE MAÑANA

Etiquetas

- Las precipitaciones serán generalizadas el viernes. Un frente atlántico entrará en la madrugada de este jueves por el oeste de la península y se irá desplazando de oeste a este a medida que transcurran las horas, con lo que irá dejando a su paso lluvias o nevadas que abarcarán el viernes todo el territorio peninsular y Baleares, mientras que las temperaturas experimentarán pocos cambios por el día y las heladas tenderán a remitir por la noche.La portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Ana Casals, explicó a Servimedia que las precipitaciones llegarán este jueves a la mitad oeste peninsular excepto el litoral cantábrico y serán “generalizadas” el viernes, de manera que desaparecerá el cielo soleado de los primeros días de esta semana en gran parte del país para dar paso a nubes, lluvias y nevadas (en este último caso, en zonas montañosas y la Meseta Norte).“El sábado será un día bueno, con los últimos coletazos del frente por el noroeste y el noreste de la península, y el domingo volverá a entrar otro frente que afectaría al cuadrante noroeste”, añadió.Casals comentó que el cielo tenderá a ir cubriéndose este jueves por el oeste de la península e irán apareciendo precipitaciones a lo largo del día, que se extenderán de oeste a este por la mitad occidental salvo en el litoral cantábrico, y serán localmente fuertes o persistentes en el sur y el oeste de Galicia, el oeste del Sistema Central y el extremo suroeste de Andalucía.Baleares y el noreste peninsular estarán nubosos y tendrán algunas precipitaciones ocasionales y débiles, mientras que no se descartan algunas lluvias a partir de la tarde en el resto de la península. Canarias contará con nubes o intervalos nubosos en las islas occidentales y algunas lluvias a partir del mediodía.La cota de nieve en la península estará de 400 a 600 metros subiendo a entre 1.000 y 1.100 metros en el noreste, de 800 a 1.100 en el resto de la mitad norte y en torno a 1.500 en el sureste, en tanto que se situará en unos 1.000 ascendiendo a 1.300 metros en Baleares.Las temperaturas diurnas subirán en el litoral cantábrico desde Asturias hasta el País Vasco, además del extremo norte de Navarra, Girona, el tramo final del valle del Ebro, Baleares y Canarias, y bajarán en el oeste de Castilla y León, el Sistema Central, las provincias mediterráneas desde Málaga hasta Castellón, y parte del valle del Guadalquivir. Y en la madrugada de este jueves continuarán las heladas en buena parte del interior de la península, que serán más intensas en el cuadrante noreste y localmente fuertes en los Pirineos.Entre las capitales de provincia, hará más calor en Santa Cruz de Tenerife (22ºC de temperatura máxima), Las Palmas de Gran Canaria (21), Murcia (15) y Alicante, Badajoz, Palma de Mallorca y Santander (14), y más frío en Ávila, Huesca, León y Pamplona (6), y Logroño y Vitoria (7).Este jueves soplarán vientos fuertes o con intervalos de fuerte de componente sur en el litoral de Galicia, el norte de Navarra y, a partir de la tarde, en zonas de Pirineos y de la Cordillera Cantábrica.VIERNES DE PARAGUASPor otro lado, Casals comentó que el frente atlántico “ocupará el viernes la península y Baleares, donde se esperan precipitaciones generalizadas que pueden ir acompañadas de tormenta en Baleares, el suroeste de Andalucía y el extremo oeste de Galicia”. La nieve aparecerá durante la madrugada y a últimas horas del día (es decir, cuando las temperaturas son más bajas) en la Meseta Norte, la Cordillera Cantábrica, el Sistema Ibérico, los Pirineos y las sierras del sureste peninsular.Casals subrayó que las lluvias o las nevadas serán fuertes o persistentes en el norte de Aragón y Cataluña, el entorno del Estrecho y el litoral de Galicia, en tanto que la probabilidad disminuye en el litoral de Almería, Murcia y Alicante. Canarias tendrá intervalos nubosos y podría llover ocasionalmente en Tenerife y Gran Canaria.La cota de nieve en la península se situará de 800 a 900 metros en el noroeste, de 1.000 a 1.200 bajando a entre 900 y 1.000 en el resto de la mitad norte y el centro, y entre 1.400 y 1.500 descendiendo a entre 1.200 y 1.300 metros en la sierras del sureste.Las temperaturas ascenderán en el Mediterráneo, el valle del Ebro y el Cantábrico oriental, y descenderán en Galicia, el interior de Castilla y León, la Meseta Sur y el este de Andalucía. Casals indicó que las heladas de la madrugada y las primeras horas tras el amanecer serán menos intensas y extensas que en días anteriores "porque el cielo estará nuboso" (con lo que no dejará escapar el calor del día), y se mantendrán en la mitad norte y en las sierras del sureste peninsular.FIN DE SEMANAPor otra parte, Casals apuntó que el tiempo mejorará este sábado y las precipitaciones se ceñirán a Galicia, el oeste de la Cordillera Cantábrica, el noroeste de Castilla y León, el norte de Cataluña y Baleares, como “últimos coletazos” de la borrasca atlántica de los días anteriores.El sábado predominarán los cielos nubosos o con intervalos nubosos en el resto de las vertientes atlántica y cantábrica, donde no se descarta alguna precipitación débil, y los cielos prácticamente despejados en el resto del área mediterránea.A partir de este domingo y hasta el jueves de la próxima semana, Casals recalcó que “la península estará bajo la influencia de bajas presiones sobre el Atlántico Norte, con flujo de componente este o suroeste”, de manera que llegarán sistemas frontales que dejará precipitaciones en el área cantábrica y el oeste peninsular, con lo que las lluvias serán “menos probables cuanto más al este”, aunque no se descarta que lleguen en ocasiones al Mediterráneo.