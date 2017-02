ESPAÑA ESTARÁ BAJO LA LLUVIA AL MENOS CINCO DÍAS DESDE MAÑANA POR UNA NUEVA BORRASCA

Etiquetas

La mayor parte de España estará desde este viernes hasta al menos el martes de la próxima semana bajo el paraguas debido a la llegada de una nueva borrasca, que se desplazará desde Canarias y hasta el suroeste de la península y traerá lluvias prácticamente generalizadas este fin de semana.El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, explicó a Servimedia que “se acerca una borrasca atlántica hacia las islas Canarias y luego entrará en la península por el área del Estrecho, y en su acercamiento nos va a dar un cambio de tiempo con lluvias y vientos hasta al menos el martes”.Del Campo señaló que las lluvias se concentrarían este viernes en el oeste y la mitad sur peninsular, es decir, Andalucía, la parte occidental de Castilla y León, Extremadura y Galicia, y destacó que en el Sistema Central “podrían ser persistentes, con lo que estará lloviendo durante buena parte del día y nevando en cotas altas”.“Conforme nos desplazamos hacia el nordeste, la probabilidad de precipitaciones será inferior, de manera que en principio no parece que vaya a llover, y si lo hace será de forma débil, en el Cantábrico oriental, el norte de Aragón, de Navarra y de Cataluña, donde habrá algún intervalo nuboso”, añadió.Del Campo comentó que este viernes se esperan lluvias en el norte de Canarias y, en principio, Baleares se librará del paraguas. La cota de nieve estará situada entre 700 y 900 metros en el noroeste peninsular e irá subiendo hasta entre 1.000 y 1.300 metros.En cuanto a las temperaturas, descenderán durante el día y subirán por la noche, que es algo habitual cuando el cielo está nublado, puesto que en las horas diurnas no penetran los rayos de sol y en las nocturnas se mantiene el calor. Helará en los Pirineos, Castilla y León, Aragón y el norte de Castilla-La Mancha, con temperturas mínimas que bajarán hasta -8ºC en el área pirenaica.FIN DE SEMANAPor otro lado, Del Campo subrayó que el fin de semana comenzará el sábado con precipitaciones bastante generalizadas en prácticamente todo el país, que podrían ser fuertes y con alguna tormenta en el oeste de Andalucía y la zona del Estrecho, y persistentes en el Sistema Central, el norte de la Comunidad Valenciana y el sur de Cataluña.“¿Dónde, en ese día tan lluvioso, hay menor probabilidad de precipitación? En principio, en Galicia y el Cantábrico, lo que no quiere decir que no vaya a llover, pero en esas zonas, de darse las precipitaciones, serían más débiles y puntuales que en el resto del país”, apostilló.Del Campo comentó que en el oeste de Baleares podría también llover y que Canarias se verá “afectada de lleno por la borrasca, con chubascos que pueden ser localmente fuertes en el norte y el oeste de las islas”.Los termómetros subirán ligeramente en el noroeste peninsular y en Andalucía y soplarán intervalos de viento fuerte en los litorales de la península y Baleares, y en el oeste y el noroeste de Canarias.La cota de nieve del sábado se situará en torno a entre 1.000 y 1.200 metros en el norte y de 1.200 a 1.400 en el resto de la península, aunque a lo largo del día irá subiendo. Por lo que respecta al domingo, Del Campo recalcó que “será bastante parecido al sábado”, con el cielo cubierto en la mayor parte de la península y Canarias, y chubascos y lluvias que pueden ser fuertes y quizá con alguna tormenta en el suroeste de Andalucía, el área del Estrecho. “Pueden ser persistentes en prácticamente toda la península, se prevé que sea un día bastante lluvioso. Donde menos lloverá será en Galicia, el Cantábrico, Baleares, Murcia y Almería”, agregó.La cota de nieve estará alta, por encima de los 1.500 metros, y las temperaturas ascenderán tanto por el día como por la noche en todo el país, salvo en Canarias, donde bajarán ligeramente. “Subirán porque soplará viento del sur, que es templado”, precisó, antes de añadir que el viento podría ser fuerte en el extremo norte y el suroeste de la península y en Canarias.PRÓXIMA SEMANAPor otro lado, Del Campo dijo que la situación meteorológica será “similar” el lunes y el martes de la próxima semana, con nubosidad y precipitaciones en la mayor parte de la península.En esos dos días, Las lluvias serán más intensas y frecuentes en el oeste de Andalucía, el área del Estrecho y el Sistema Central. “Se desplazarán un poquito más al este y donde menos se esperan será en el área cantábrica”.Por último, el portavoz de la Aemet indicó que la predicción meteorológica a partir del miércoles no está clara, pero sugirió que “no podemos descartar las precipitaciones” en ninguna parte del país.