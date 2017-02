FIN DE SEMANA CON PARAGUAS EN LA PENÍNSULA Y CANARIAS

Etiquetas

- Nevará en zonas montañosas como Pirineos, Sistema Central, Sistema Ibérico y sierras de Andalucía oriental. El paraguas será necesario este fin de semana por la presencia de una amplia borrasca atlántica procedente del oeste y suroeste peninsulares, con lo que habrá cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones casi generalizadas y ocasionalmente acompañadas de tormenta, sobre todo en la península y Canarias.El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, explicó a Servimedia que esa borrasca entró este viernes por la península desde el área del Estrecho. “En su acercamiento nos va a dar un cambio de tiempo, con lluvias y vientos”, apuntó.Las precipitaciones serán especialmente abundantes en Canarias, el sur y el oeste de Andalucía, Extremadura y el entorno del Sistema Central, y serán menos probables y más débiles y ocasionales en Baleares, el litoral cantábrico y Galicia.La cota de nieve se situará el sábado en torno a entre 900 y 1.300 metros en la mitad norte peninsular y de 1.300 a 1.600 metros en la sur, y subirá el domingo de forma generalizada a entre 1.400 y 1.700 metros. Las temperaturas tenderán a subir en la mayoría de las zonas y el ascenso será más acusado y generalizado el domingo. Asociado a la mayor proximidad e intensidad de la borrasca, el domingo se espera un repunte del viento en bastantes zonas de la península, sobre todo en el oeste de Andalucía, Extremadura y el entorno del Sistema Central, los Pirineos, la Cordillera Cantábrica y el alto Ebro. En todas estas zonas se registrarán rachas de viento muy fuertes. En cuanto a Canarias, la situación más adversa en términos de viento se espera el sábado, con rachas muy fuertes en bastantes zonas del archipiélago.SÁBADO LLUVIOSOPor otro lado, Del Campo subrayó que el sábado habrá precipitaciones bastante generalizadas en prácticamente todo el país, que podrían ser fuertes y con alguna tormenta en el sur y el oeste de Andalucía, y buena parte de Canarias.El cielo estará nuboso o cubierto y dejará precipitaciones en casi toda la península y en Canarias, que podrían ser persistentes en el Sistema Central. “¿Dónde, en ese día tan lluvioso, hay menor probabilidad de precipitación? En principio, en Galicia y el Cantábrico, lo que no quiere decir que no vaya a llover, pero en esas zonas, de darse las precipitaciones, serían más débiles y puntuales que en el resto del país”, apostilló. En Baleares se esperan nubes o intervalos de nubes medias y altas, y no se descarta alguna lluvia débil al principio en el oeste del archipiélago.Este sábado nevará en el Sistema Central, el Sistema ibérico, los Pirineos y las sierras de Andalucía oriental. La cota de nieve en la mitad norte peninsular comenzará entre 900 y 1.200 metros e irá subiendo a entre 1.300 y 1.600 metros, y en el resto de la península se situará entre 1.200 y 1.500, con tendencia a subir hasta entre 1.500 y 1.800 metros.Las temperaturas diurnas aumentarán en buena parte del área mediterránea y el noroeste y el suroeste peninsulares, y descenderán en el Cantábrico oriental, el alto Ebro y el sur de Aragón, y helará durante la madrugada y a primeras horas del día en las montañas de la mitad norte peninsular y en la sierras del sureste.Las capitales más calurosas serán Santa Cruz de Tenerife (22ºC), Las Palmas de Gran Canaria (21), Almería y Murcia (19), y Alicante y Palma de Mallorca (18), mientras que los termómetros ascenderán menos en Soria (6), Burgos (7) y Cuenca, Segovia y Teruel (8).DOMINGO VENTOSOPor lo que respecta al domingo, Del Campo recalcó que “será bastante parecido al sábado”, con el cielo cubierto en la mayor parte del país. Lo más significativo será el viento fuerte en el litoral atlántico de Andalucía y en Canarias, y los intervalos de viento fuerte en bastantes zonas de la península, sobre todo en zonas próximas a la costa y en áreas de montaña.Seguirán las lluvias en la mayor parte del país, que en el oeste de Andalucía serán localmente fuertes e irán acompañadas de tormenta, y también podrían ser fuertes con alguna tormenta en el entorno del Sistema Central y en las islas de mayor relieve de Canarias.“Pueden ser persistentes en prácticamente toda la península, se prevé que sea un día bastante lluvioso. Donde menos lloverá será en Galicia, el Cantábrico, Baleares, Murcia y Almería”, agregó. La cota de nieve estará alta: entre 1.400 y 1.700 metros en el tercio oriental peninsular y en torno a entre 1.100 y 1.500 metros en el resto de la península. Al principio del día podría estar más baja en el entorno de la cabecera del Ebro (entre 800 y 900 metros).Las temperaturas ascenderán tanto por el día como por la noche en la mayor parte de la península, lo que será más acusado para las nocturnas en el noreste y para las diurnas en el Cantábrico oriental, el alto Ebro y el entorno del Sistema Ibérico. “Subirán porque soplará viento del sur, que es templado”, precisó Del Campo, antes de comentar que continuarán las heladas de madrugada y poco después del amanecer en puntos de montaña de la península, sobre todo más probables en los Pirineos.PRÓXIMA SEMANAPor otro lado, la borrasca del fin de semana se retirará el próximo lunes hacia el noroeste y es probable que una nueva borrasca, más pequeña y de desarrollo más rápido, atraviese la península de suroeste a noreste a una apreciable velocidad. Entonces, todavía son probables las precipitaciones en buena parte del país, aunque serían más intensas en el nordeste peninsular, donde podrían ser fuertes localmente. El temporal de lluvia y viento desaparecerá el martes, día en que disminuye la probabilidad de lluvias en bastantes zonas. No obstante, el martes y el miércoles se esperan algunas en Baleares y el noreste y el extremo occidental peninsulares, que podrían alcanzar cierta intensidad en el noreste de Cataluña.La predicción meteorológica es más incierta a partir del jueves al haber incertidumbre sobre la evolución de la atmósfera, aunque la probabilidad de precipitaciones permanece todavía apreciable en bastantes zonas de la península, sobre todo en su mitad occidental, y, en menor grado, en el norte de las islas de mayor relieve de Canarias. En el noreste peninsular, Baleares y en el sur y este de Canarias, las lluvias serían poco o muy poco probables.