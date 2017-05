PARAGUAS EN EL NOROESTE EL SÁBADO Y TERMÓMETROS AL ALZA EL DOMINGO

Etiquetas

Este fin de semana estará marcado al principio por las precipitaciones ocasionamente acompañadas de alguna tormenta en el cuadrante noroeste peninsular durante el sábado y por un aumento generalizado de las temperaturas en la península durante el domingo, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).Es probable que las precipitaciones del sábado sean localmente fuertes o persistentes en el oeste de Galicia, sobre todo en el entorno de Rías Bajas. El domingo tenderán a ir remitiendo en la mayoría de las zonas y quedarán restringidas a puntos del extremo norte peninsular, con el noreste de Cataluña como zona donde serán más probables e intensas.Los termómetros irán recuperándose el domingo en buena parte de la península, mientras que las temperaturas apenas cambiarán en los archipiélagos y soplarán intervalos de viento fuerte de componente norte en Canarias.SÁBADOLa Aemet prevé que este sábado esté nuboso o cubierto en el oeste de Galicia, que tendrá precipitaciones localmente persistentes que pueden ir acompañadas de tormentas ocasionales y ser puntualmente fuertes. A lo largo del día se extenderán al resto de Galicia, Asturias, el oeste de Castilla y León y, con menor probabilidad y de forma más débil, al resto de las vertientes atlántica y cantábrica, Pirineos, zonas de montaña de Andalucía y el área del Estrecho. El sábado no se descarta algún chubasco disperso en el entorno del Sistema Ibérico y del alto Ebro, especialmente por la tarde, en tanto que predominará el cielo prácticamente despejado o poco nuboso en el área mediterránea, con algunas nubes medias y altas, y los intervalos nubosos en el norte de Canarias.Las temperaturas diurnas ascenderán ligeramente en la Meseta Sur y en buena parte de Andalucía. Las máximas llegarán a 29ºC en Murcia y Valencia, 28 en Castellón de la Plana, 27 en Alicante y 26 en Girona, Granada, Lleida, Palma de Mallorca y Zaragoza, mientras que los termómetros alcanzarán como mucho 17ºC en Ávila y Burgos, y 18 en León, Pontevedra, Salamanca y Soria.DOMINGOPor lo que respecta al domingo, el cielo empezará nuboso de madrugada en el noroeste peninsular, donde son probables algunas precipitaciones en Galicia y el Cantábrico occidental, que irán remitiendo durante el día.Las precipitaciones se irán extendiendo al área pirenaica y al extremo noreste de Cataluña, donde probablemente vayan acompañadas de tormentas ocasionales. No se descarta que alcancen intensidad fuerte en puntos del Pirineo oriental. De forma débil y con baja probabilidad, también podría darse algún chubasco disperso y ocasional en otros puntos del extremo norte peninsular. Habrá intervalos nubosos en el norte y el este de Canarias, así como, en la primera mitad del día, en otras zonas de la mitad norte peninsular, en tanto que el sol brillará en el resto del país.Las temperaturas subirán en medianías de Canarias y la mayor parte de la península, y serán localmente notables (más de cinco grados respecto al sábado) en Extremadura, el oeste de Andalucía y el suroeste de Castilla y León.PRÓXIMA SEMANAPor otro lado, prácticamente toda España estará la primera mitad de la próxima semana bajo la influencia de las altas presiones, con lo que predominará el tiempo estable y sin precipitaciones.Entonces, las temperaturas experimentarán un continuo y progresivo aumento en casi todo el país, que llegará a ser notable en amplias zonas de la península y llegarán el miércoles a valores muy por encima de los normales para la época del año. Esos días habrá viento de levante en el litoral de Andalucía y podría ser fuerte en el Estrecho.Con algo de incertidumbre en la predicción, el jueves es probable que llegue un nuevo frente atlántico a la península, con el consiguiente aumento de la inestabilidad, sobre todo en el norte. Las precipitaciones podrían ser persistentes en el área cantábrica, principalmente en el extremo oriental de su litoral.Asociado al paso de este frente, se espera un descenso apreciable de las temperaturas en buena parte de la península, sobre todo en la mitad norte. En Canarias podría llover débilmente en el norte de las islas de más relieve y no se descarta algún chubasco ocasional en el norte de Baleares.En cuanto al viento, es probable que su intensidad vaya en aumento en el noreste peninsular y Baleares, con lo que podría soplar con intensidad fuerte en el bajo Ebro, Ampurdán (Girona), Menorca y Pirineos. A partir del sábado, la atmósfera tendería de nuevo hacia una mayor estabilidad y volverían a subir las temperaturas en bastantes zonas.