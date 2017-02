EL TEMPORAL DA PASO A UNA SEMANA CAMBIANTE CON SOL, NUBES, LLUVIA Y NIEVE EN LAS MONTAÑAS

Etiquetas

El temporal continuo que afectó a buena parte de la península y Baleares en los últimos días dará paso esta semana a unas jornadas de tiempo cambiante, con lluvias y nevadas en las montañas del norte, precipitaciones primero en la mitad noroeste y después en el suroeste peninsular, cielos soleados en amplias zonas y paraguas de nuevo a partir del viernes con la llegada de una nueva borrasca atlántica.La portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Ana Casals, explicó este lunes a Servimedia que el tiempo continuará “revueltillo” en algunas zonas, aunque “no tendrá mucho que ver” con el temporal de viento, mar y lluvia de la semana pasada, y será por la entrada de sistemas frontales que se irán desplazando desde el noroeste hacia el sureste o del sureste al noreste de la península. Las lluvias podrían afectar incluso a Canarias y a Baleares en algunos momentos de esta semana. Casals apuntó que este martes habrá nubes en el Cantábrico y Pirineos, con precipitaciones ocasionalmente acompañadas de tormenta y localmente persistentes en el litoral oriental y en el valle de Arán (Lleida), mientras que el resto del país estará cubierto de nubes, salvo en el sur y el este de Canarias, al principio del día en el área mediterránea y al final en la mitad noroeste peninsular. “Irá pasando un frente y al principio estará nuboso en el noroeste, pero al final no. Al principio estará despejada el área mediterránea y luego no porque las precipitaciones se van a ir desplazando a lo largo del día desde el noroeste hasta el sureste y al final pasarán de forma más débil y dispersa al área mediterránea y a Baleares, con lo que afectarán a toda la mitad noroeste peninsular”, explicó Casals.Además, nevará al principio del día en el norte (con la cota bajando de entre 1.600 y 1.800 metros a entre 600 y 800) y después en el centro (a partir de 1.800 metros primero y después en torno a 1.000).Las temperaturas de este martes bajarán en buena parte de la mitad noroeste de la península (que es donde lloverá o nevará con mayor probabilidad), y ese descenso será más acusado en el área cantábrica, mientras que subirán en el Mediterráneo y el Pirineo oriental. Helará en zonas altas de la mitad norte de la península y soplarán vientos fuertes o con intervalos de fuerte en el Ampurdán (Girona) y el entorno de la desembocadura del Ebro, así como intervalos de intensidad fuerte en zonas altas del tercio oriental peninsular y en el litoral cantábrico oriental.MIÉRCOLES Y JUEVESEl tiempo mejorará en muchas zonas este miércoles puesto que las lluvias se restringirán al Cantábrico, los Pirineos, el alto Ebro, el noreste de Cataluña y Baleares, con precipitaciones que pueden traer alguna tormenta y ser localmente fuertes y/o persistentes.No obstante, Casals precisó que “no se descarta alguna precipitación débil y ocasional” en el entorno del este del Sistema Central, el Sistema Ibérico y, “de forma más puntual”, en las sierras del este de Andalucía, con lo que en el resto del país habrá cielos prácticamente despejados.Las temperaturas del miércoles descenderán en la mayor parte de España, lo que será localmente notable (al menos cinco grados menos) durante el día en Baleares y el tercio oriental peninsular, y helará en las montañas de las mitades norte y este de la península, sobre todo en los Pirineos. Hasbrá vientos fuertes o con intervalos de fuerte en Baleares, zonas del noreste peninsular y los litorales cantábrico oriental, levantino y del sureste peninsular.Por otro lado, Casals indicó que este jueves “se estabilizará un poquito la atmósfera” en la mayoría de las regiones, aunque no pueden descartarse las precipitaciones a primeras horas del día en Menorca, el litoral cantábrico oriental y el valle de Arán, con lo que las temperaturas subirán en buena parte del país, salvo en Canarias y el litoral mediterráneo peninsular, donde bajarán.Sin embargo, Casals recalcó que al final del día “es probable que llegue una borrasca al noroeste de Galicia con un frente frío asociado”, con lo que podría llover sobre todo en el oeste de la comunidad gallega, pero también en el resto del tercio occidental peninsular. Canarias tendrá un aumento de la nubosidad por el norte y el noroeste a lo largo del día, que dejarían lluvias débiles en el norte de las islas de mayor relieve.VIERNES Y FIN DE SEMANAA partir de este viernes, la predicción del tiempo está menos clara porque, según apuntó Casals, “hay incertidumbre porque no todos los modelos coinciden” en cuanto al desplazamiento y la intensidad de la borrasca de últimas horas del jueves. “No sabemos cómo se va a mover”, apostilló.No obstante, indicó que la descarga postfrontal asociada a esa borrasca podría recorrer la península de suroeste a noreste, dejando lluvias a su paso que irían acompañadas de tormenta, sobre todo en la mitad suroeste, así como nevadas en el entorno de los sistemas montañosos.Casals agregó que, “de darse ese escenario, quedarían libres de precipitaciones el norte y el noreste peninsulares, y Baleares”, mientras que en Canarias podría llover en el norte de las islas de mayor relieve. El viernes bajarán las temperaturas por el día y subirán por la noche en buena parte de la península, y helará en las montañas de la península, sobre todo en los Pirineos.En cuanto al fin de semana, Casals dijo que “es probable que la borrasca quiera desplazarse el sábado hacia el sur o el suroeste y podría afectar al archipiélago canario”, ya que esa baja iría rotando y abriría un núcleo que se iría profundizando y se descolgaría hacia Canarias.Además, este sábado también son probables las lluvias en el suroeste y el noreste peninsulares, el área levantina y Baleares, y podrían ser intensas en el litoral y el prelitoral de Cataluña.Casals señaló que para el domingo hay “más incertidumbre” en la predicción meteorológica, si bien añadió que “lo más probable es que continúe la inestabilidad en buena parte del país, salvo en la costa del norte porque habrá vientos del sur”.