Las heladas continuarán el domingo, tras registrarse 9,7 grados bajo cero en Ozaeta (Ávala)

La estación meteorológica de Ozaeta (Álava) ha registrado este sábado una temperatura mínima de 9,7 grados bajo cero, mientras en Otxandio se han alcanzado los 9,5 grados bajo cero. También se han apuntado valores negativos en Abetxuko (-8,5º C), Arrasate (-7,1). Iurreta (-4,0) Páganos (-3,8º C) y Lasarte (-2,4º C), mientras en el barrio bilbaíno de Deusto el termómetro ha descendido hasta los 0,4º grados bajo cero.