Michelle Obama asegura que los últimos días en la Casa Blanca están siendo "sorprendentemente emotivos"

La primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, ha manifestado este jueves que los últimos días en la Casa Blanca están siendo "sorprendentemente emotivos para todos" y ha instado a los jóvenes estadounidenses a "no tener miedo" al futuro.

"No creí que fuera a ser tan emotivo. Han sido ocho años, y ocho años son suficientes. Estamos recogiendo nuestras cosas", ha indicado la primera dama durante una entrevista en el programa 'The Tonight Show' de Jimmy Fallon. "No esperábamos que fuera a ser tan emotivo", ha añadido.

Obama, que ha señalado que los niños "son su corazón", realizó su último discurso el 6 de enero en la Casa Blanca, donde agradeció el trabajo de docentes y consejeros de todo el país, según ha informado el diario 'Politico'.

"No quiero que los jóvenes tengan miedo al futuro. Quiero que avancen y sepan que el mundo está mejorando. Hay baches en el camino, pero quiero que sigan adelante, no importa de dónde vengan", ha destacado.

El presidente Obama, por su parte, se despidió de la nación este lunes en Chicago en un evento al que no pudo acudir su hija Sasha porque tenía un examen, según ha explicado la primera dama. Por otra parte, Michelle Obama ha indicado que le gustaría seguir trabajando en algunas de las iniciativas que puso en marcha desde la Casa Blanca.

"No he acabado aún. Soy muy joven, demasiado joven para parar", ha manifestado la primera dama, que ha señalado la educación infantil y la sanidad como una de las principales cuestiones que necesitan ser mejoradas en el país.

"Espero que no cambien el proyecto de comida saludable en los colegios. Tenemos que seguir haciendo cosas que tengan sentido de cara al futuro. Sabemos que los niños tienen que comer bien y podemos hacerlo en los colegios", ha aseverado aludiendo al presidente electo, Donald Trump, al que ha sugerido que no retire la iniciativa.

Obama ha afirmado que prestará su apoyo a la Administración Trump tanto como sea necesario. "Estoy disponible para Melania, Ivanka y quien quiera. Para ofrecer consejo. Les ayudaremos tanto como ellos quieran", ha zanjado.