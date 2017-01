La caravana 'hippie' de Volkswagen se hace eléctrica y autónoma

A pesar de los líos judiciales, Volkswagen quiere reinventarse. Aprovechando el Salón del Automóvil de Detroit, un escaparate perfecto para exhibir los productos más novedosos, la compañía alemana ha decidido presentar la versión moderna de la Kombi, la mítica furgoneta 'hippie'.

La I.D. BUZZ incluye todos los avances que marcarán el camino del sector del automóvil, pero mantiene la esencia tradicional y su estética es innegablemente similar. El 'dieselgate' ha dañado gravemente la imagen de Volkswagen, que opta por este vehículo sin emisiones para recuperar la confianza de los consumidores. Estará en el mercado a partir de 2020.

World premiere: #VW Group of America presents the new concept car I.D. BUZZ at the #NAIAS 2017. pic.twitter.com/aFaProS1G7