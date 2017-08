La Policía belga abate a un hombre que acuchilló a dos militares en Bruselas

Un hombre de origen somalí y de unos 30 años ha sido abatido por la Policía tras intentar apuñalar a dos militares en el centro de Bruselas al grito de "Alá es grande", según fuentes policiales.

El Ministerio Público ha confirmado que uno de los militares ha resultado herido, aunque en un primer momento se había informado de que los dos habían sufrido heridas por el ataque.

Según ha explicado la Fiscalía federal, el atacante ha gritado "Alá es grande" en dos ocasiones.

El ataque ocurrió en el bulevar Emile-Jacqmain alrededor de las 21.00 horas y se desconocen hasta el momento más detalles de lo sucedido y si el hecho puede estar relacionado con el terrorismo.La Policía ha desplegado un amplio perímetro de seguridad en torno al lugar de los hechos y ha informado de que la situación está "bajo control".

Belgian Police covering the scene after a machete attack ended by retaliating soldiers firing. #Brusselsattack#Brussels#Bruxellespic.twitter.com/fZRZ6MfTcI