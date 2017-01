Anonymous amenaza a Trump con "desvelar sus nexos con la Mafia rusa"

Etiquetas

Donald Trump está a punto de desembarcar en la Casa Blanca. Mientras el mundo mira con expectación (e incertidumbre, desde muchísimos sectores) lo que ocurrirá a partir del próximo viernes, determinados grupos no hacen más que agigantar rumores sobre la controvertida figura de quien se convertirá en 72 horas en el hombre más poderoso de la Tierra.

Te puede interesar: El presidente Chino avisa a Trump en Davos que "nadie sale vencedor de una guerra comercial"

Es el caso del grupo mundial de hackers y activistas 'Anonymous' que ha amenazado en las últimas horas con divulgar supuestos vínculos de Trump con "mafiosos rusos, traficantes de niños y lavadores de dinero".

Te puede interesar: Trump homenajea a Martin Luther King y se reúne con su hijo

Los hackers le han recordado a Trump, a través de las redes sociales, que "la información no desaparece, todo está ahí afuera. Vas a lamentar los próximos cuatro años".

.@realDonaldTrump you have financial and personal ties with Russian mobsters, child traffickers, and money launderers. — Anonymous (@YourAnonCentral) 16 de enero de 2017

El grupo de hackers no ha citado ningún tipo de pruebas para corroborar sus afirmaciones, a las que Trump tampoco ha refutado ni respondido.

El colectivo de hackers ha advertido a Trump, además, que "Roy Cohen y tu padre ya no están aquí para protegerte". Con estas sentencias, demás está decir que Anonymous le ha declarado la guerra abierta a Trump. Ha pedido incluso a sus seguidores "atacar y publicar informaciones reservadas" sobre el presidente electo estadounidense.

Según publica el diario The Independient, una de las cuentas más conocidas asociadas al grupo publicó una serie de acusaciones en relación al futuro mandatario norteamericano incitando a su público a "cazarlo. Estos no son más los años 80, las informaciones no se desvanecen, está todo allá fuera", escribió en Twitter el usuario @YourAnonCentral.

"Él se arrepentirá de los próximos cuatro años", prosiguió el enigmático tuitero. El próximo viernes, Trump asumirá como presidente de Estados Unidos en una ceremonia que se llevará adelante en Washington.

.@realDonaldTrump you have financial and personal ties with Russian mobsters, child traffickers, and money launderers. — Anonymous (@YourAnonCentral) 16 de enero de 2017

Otro tuit instó a los seguidores de la organización: "¡Sálvennos por favor!" Es su deber de adultos. Nosotros les hemos dado los recursos, úsenlos".

Anonymous había puesto en la mira al presidente entrante antes de que ganara las elecciones con ataques informáticos que provocaron, entre otras cosas, el cierre temporal de su sitio de Internet.