Armani, el último diseñador en sumarse a los que sí quieren vestir a Melania Trump

¿Vestir o no vestir a Melania Trump? Este es la cuestión a la que se han enfrentado varios diseñadores de Estados Unidos. Algunos alzaron la voz posicionándose en el no, pero poco a poco ha habido otras voces que se han ofrecido a vestir este viernes 20 de enero a la primera dama de Estados Unidos.

En EEUU es costumbre que la primera dama elija un diseñador americano para el modelo que lleve en la toma de posesión de su marido. Hasta el momento, los diseñadores que se han ofrecido a vestir a la modelo son: Karl Lagerfeld, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Dolce & Gabbana, Carolina Herrera, Armani y Diane Von Furstenberg.

Hilfiger, que tiene una oficina en la Trump Tower, dijo a Women's Wear Daily que cualquiera debería estar "orgulloso" de vestir a una primera dama y a la hija mayor de Trump, Ivanka, que a todas luces se prepara para asumir un rol de importancia en Washington.

“Creo que Melania es una mujer muy hermosa y creo que cualquier diseñador debería estar orgulloso de vestirla", ha confesado el diseñador. "Ivanka es igualmente hermosa e inteligente, aunque lleva su propia ropa. No creo que esto se deba politizar. Todo el mundo estaba muy feliz de vestir a Michelle también".

La marca Dolce & Gabbana fue elegida por la futura primera dama para celebrar fin de año. Stefano Gabbana al ver la foto de Melania con una se sus creaciones decidió subir la imagen a sus redes sociales para darle las gracias y dedicarle 5 corazones.

X un'abito ❤❤❤ Grazie ok ho sbagliato ho scritto un abito con l'apostrofo!!! 😂😂😂😂❤❤❤ Una foto publicada por stefanogabbana (@stefanogabbana) el 4 de Ene de 2017 a la(s) 7:20 PST

Carolina Herrera también ha salido en defensa de Melania. “Claro que lo haría. Como la primera dama de este país, por supuesto que la vestiría. Es un honor vestir a las primeras damas de este país y es algo que hay que hacer por los Estados Unidos. No es por mí, es para el público”, declaró Herrera.

El último en apoyar a la mujer de Trump ha sido Giorgio Armani (82 años). El modisto ha mostrado su apoyo a quien, a partir de mañana, se convertirá en primera dama de EE.UU. Durante la Semana de la Moda masculina de Milán, ha afirmado que él no tendría problema alguno en trabajar para Melania Trump. “Por mi profesión, trato de vestir a mujeres bellas, y Melania lo es. Así que, si ella me pide un vestido, ¿por qué no hacerlo?”. Otros nombres que aparecen en todas las quinielas son Karl Lagerfeld, Ralph Lauren y Diane Von Furstenberg.