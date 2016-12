Aterriza en Malta un avión libio secuestrado con 118 personas a bordo

Un avión de la aerolínea Afriqiyah Airways ha aterrizado este viernes en Malta tras haber sido secuestrado con 118 personas a bordo, según ha informado el diario local Times of Malta

El primer ministro de la isla, Joseph Muscat, ha dicho en su cuenta de Twitter que está al tanto de un potencial secuestro de un vuelo interno libio que ha sido desviado a Malta.

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM