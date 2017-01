Austria prohíbe el burka en espacios públicos y limita el uso de símbolos religiosos

Etiquetas

El Gobierno de Austria ha decidido este lunes prohibir el uso del burka en espacios públicos, además de limitar el uso de símbolos religiosos entre los funcionarios. El propósito es garantizar la "neutralidad" del país y vetar campañas salafistas o de islamismo ultraconservador.

"Creemos en una sociedad abierta que también está basada en la comunicación abierta: los velos integrales en espacios públicos se oponen a eso, y por tanto, serán prohibidos", dice el texto de las medidas del Ejecutivo difundidas en Viena.

A su vez, el Ejecutivo austríaco pretende reforzar los cursos de alemán y de "valores" para los inmigrantes y quiere retirar ayudas públicas a quien no lo cumpla. También recoge la introducción de un "contrato de integración" y una "declaración de valores". También indica la prohibición de "acciones de distribución y reclutamiento salafistas".

Uso de grilletes electrónicos para localizar sospechosos peligrosos

Austria quiere además aumentar las prerrogativas de la Policía para que investigue y use grabaciones de videocámaras en espacios públicos. Amplía por último la posibilidad del uso de grilletes electrónicos para localizar a sospechosos potencialmente peligrosos.

En Austria viven unos 600.000 musulmanes, de los que la mayor comunidad es de origen turco. En el país las encuestas de intención de voto las lidera el ultraderechista PArtido Liberal (FPÓ), que defiende mano dura contra los inmigrantes y ha criticado la llegada de 120.000 refugiados al país.

Por último, el Gobierno austríaco se compromete a reducir "masivamente" la inmigración y aumentar las deportaciones de personas en situación irregular en el país. Austria se ha propuesto aceptar un máximo de 35.000 peticiones de asilo, un número que el partido conservador busca reducir a la mitad.

Austria no es el único país de Europa que toma estas medidas:

Francia y la prohibición de símbolos religiosos

En lo que respecta a Francia, uno de los países de la Unión Europea con mayor porcentaje de población que profesa la religión musulmana, también tiene restringidos los símbolos religiosos en lugares públicos. Así, desde el año 2004 el uso del velo está prohibido en las escuelas estatales, tras la aprobación de una Ley que prohíbe el uso de signos religiosos "ostensibles" en los centros.

El uso del burka en Francia tan solo se permite en las escuelas musulmanas y en las universidades. En el año 2010 el gobierno francés presentaba el proyecto de Ley de prohibición del burka y de "toda prenda denigrante" para la mujer en los espacios públicos. Esta iniciativa suscitó una gran polémica, pero finalmente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos respaldó la norma. Por ejemplo, esta Ley recoge multas de hasta 150 euros a mujeres que paseen cubiertas con velo integral y de 15.000 euros y hasta un año de cárcel a hombres que las obliguen a llevarlo.

Holanda, el último en incorporar normas contra el velo integral

Holanda es otro de los países que se han unido a crear una normativa para erradicar el burka de los espacios públicos. El Congreso conseguía sacar adelante a finales de noviembre de 2016 el uso de esta prenda en espacios públicos como escuelas, hospitales, transporte y edificios gubernamentales. Esta nueva ley también veta el niqab, además de los cascos y otras prendas que cubran la cara, como los pasamontañas. Holanda argumenta, al igual que otros países europeos, "razones de seguridad nacional y la necesidad de ver el rostro para poder comunicarse con un interlocutor". La multa si no se cumple puede suponer una multa de hasta 410 euros.

Bélgica multa con hasta siete días de prisión

Bélgica, también dio luz verde por unanimidad en abril de 2010 a un proyecto de ley que preveía la prohibición del uso en público de velo integral islámico, tanto burka como niqab, en todos los lugares públicos. Los belgas se convirtieron en el primer países de la UE que legisló en contra del uso de estas prendas. Sin embargo, la ley no fue respaldada hasta dos años después por el Tribunal Constitucional. La ley belga prevé para quienes no la cumplan una multa de 137,50 euros y hasta siete días de prisión.

Suiza, a punto de prohibir el burka

Suiza, el 'país neutral', también está a punto de prohibir el burka. En septiembre de 2016 el Consejo Nacional del Parlamento suizo respaldaba la propuesta para prohibir el uso en lugares públicos de velos que cubran la cara. Sin embargo, la norma todavía debe pasar por una serie de trámites antes de convertirse en ley. Un sondeo divulgado en agosto del pasado año, reflejaba que siete de cada diez suizos están a favor de que se prohíba el burka... Sin embargo, solo un 5% de los ciudadanos que residen en el país son musulmanes y el uso del velo integral es escaso.

Alemania empieza los trámites para su prohibición

Alemania también está en trámites para la creación de una ley que prohíba el burka. En agosto este debate centró toda la atención de los alemanes a causa de los ataques yihadistas producidos en el país en julio... y el último en el mercado navideño de Berlín. Según representantes del partido de la canciller Angela Merkel, el burka "no tiene cabida en una sociedad cosmopolita". "Queremos mostrarnos nuestros rostros los unos a los otros y esta es la razón... ahora la cuestión es cómo lo traducimos en una ley", decía entonces thomas de Maizière. Sin embargo, Alemania no ha establecido de momento un calendario para introducir la prohibición, que ha sido defendida desde hace tiempo por los conservadores, pero que no cuenta con el apoyo de los socialdemócratas, los 'socios' de Merkel en el gobierno.

Algunas regiones de Italia no permiten el burka

Italia también podría seguir los pasos de Bélgica, Francia o Alemania para modificar sus leyes y no reconocer como "motivo justificado" la relación religiosa para llevar el velo. Esta medida se aplica ya en algunos municipios del país. Por ejemplo, a finales del año 2015, el presidente de Lombardía anunciaba la prohibición de entrar con prendas que cubran el rostro en edificios públicos y hospitales de la región del norte de Italia.

En Dinamarca sigue debatiéndose una normativa

En Dinamarca no existe actualmente ninguna ley contra el uso del velo islámico, pero el tema sí que ha creado controversia y desde el año 2006 el asunto se debate en el Parlamento. Desde el 2008 las jueces no pueden llevar pañuelo, ya que el Gobierno proEl Partido del Pueblo Danés, conocido por su discurso anti musulmán, presiona para extender la prohibición al personal docente y médico. Alemania. Ocho estados federados prohíben a las profesoras el uso del hijab y de cualquier otro símbolo religioso o político, pero las alumnas pueden cubrirse la cabeza con el velo islámico.

Letonia quiere "impedir a los terroristas que oculten armas"

En Letonia, el gobierno presentaba el pasado mes de abril una ley que pretende prohibir a partir de este año -si se cumplen los plazos- del uso en lugares públicos de este tipo de velos. Según el ministro de Justicia, la medida tiene como objetivo "proteger la cultura letona e impedir que los terroristas puedan ocultar armas bajo la vestimenta".

¿Qué pasa con España?

En el caso de España, no existe legislación específica sobre el uso del velo islámico en los espacios públicos. Sin embargo, varios ayuntamientos, la mayoría en Cataluña, han prohibido el uso del burka y el niqab cuando se acceda a las instalaciones municipales.

En febrero del año 2013, el Tribunal Supremo anulaba una ordenanza del del Ayuntamiento de Lérida -la primera que se aprobaba de este tipo en nuestro país-, que prohibía el velo islámico y otras prendas como el burka. Sin embargo, en 2014, el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, abría por primera vez la puerta a la regulación del uso del burka en espacios públicos, aprovechando la tramitación de la Ley de Seguridad Ciudadana en el Congreso.