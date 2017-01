La niña tuitera de Alepo escribe una carta a Donald Trump para pedirle paz

Etiquetas

“Me llamo Bana Alabed, tengo siete años y soy una niña siria de Alepo. He vivido toda mi vida en la zona asediada de Alepo, hasta el pasado mes de diciembre. Formó parte de los niños sirios que sufren la guerra”, así arranca la carta que la conocida como niña tuitera de Alepo escribe al presidente de EEUU, Donald Trump.

La pequeña Bana Alabed fue evacuada a finales de este año de Alepo hacia Turquía donde dice que ahora vive en paz en su nueva casa con su familia. "En Alepo, fui a la escuela pero las bombas la destruyeron. Muchos de mis amigos están muertos. Estoy muy triste y muchos días deseo que ojalá estuvieran vivos para jugar con ellos. En Alepo no podía jugar. Era la ciudad de la muerte”, explica la pequeña en una carta enviada por su madre a la BBC.

“Ahora en Turquía puedo ir al colegio aunque todavía no lo he hecho. Por eso, la paz es importante para todo el mundo, incluso para usted", escribe. "Pero millones de niños sirios no están como yo en este momento y siguen sufriendo en diferentes regiones de Siria", continúa. "Tiene que hacer algo por los niños de Siria, porque son semejantes a sus niños y merecen vivir en paz como ustedes", insiste en la misiva.

“Se que será el presidente de EEUU ¿puedes ayudar a los niños y al pueblo sirio? Tiene que hacer algo por los niños de Siria porque son semejantes a sus niños y merecen vivir en paz como ustedes", afirma. “Si me prometes que harás algo por los niños de Siria, yo soy ya tu nuevo amigo. Estoy deseando ver que hace por los niños sirios”, termina la misiva. La BBC señala que recibió la carta de la pequeña antes de que el presidente jurara su cargo el pasado 20 de noviembre.

Los niños sirios, principales víctimas del conflicto

Los niños sirios son las principales víctimas del conflicto sirio. En estos cinco años de guerra han nacido en Siria 3,7 millones de niños, para quienes las bombas, el hambre, la violencia y el miedo son su rutina diaria.

2,9 millones de esos niños permanecen en Siria mientras que 811.000 están refugiados en los países vecinos. En el caso de más de 151.000 de ellos, nacieron ya comorefugiados. Entre las más de 300.000 personas muertas durante la guerra que arrasa Siria, hay al menos 15.000 niños.

La corresponsal más joven de Alepo

De septiembre a diciembre de 2016, esta niña se había convertido en un ídolo de las redes sociales tuiteando con su madre el infierno diario en Alepo. Así relató momentos conmocionantes de la vida en la ciudad asediada que el régimen del presidente sirio Bashar Al Asad denunció como propaganda. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan la había recibido el 21 de diciembre con su familia tras haber sido evacuados.

Ahora la pequeña comparte fotos de su vida en Turquía donde aparece sonriendo, comprando gominolas y disfrutando de una vida normal como la que se merece cualquier niño en el mundo.

Finally I can get the sweet of my choice. pic.twitter.com/N3DKYyXZpJ — Bana Alabed (@AlabedBana) 16 de enero de 2017

En el desarrollo de la guerra en Siria, esta semana Turquía, junto a Rusia e Irán acaban de apadrinar un acuerdo para consolidar el alto el fuego en Siria.La pequeña Bana es solo uno de los 2,7 millones de refugiados que viven en la vecina Turquía.