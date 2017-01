Barack Obama recibirá una pensión de por vida de 200.000 dólares anuales

Etiquetas

La Ley del Ex Presidente (FPA, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos establece que un expresidente reciba una pensión de por vida de 200.000 dólares al año. Ese es el ingreso similar al de un ministro nacional de ese país.

Por este motivo, Barack Obama tendrá un ingreso de casi 17.000 dólares al mes desde este viernes. El propio presidente saliente se encargó de vetar una iniciativa parlamentaria que buscaba limitar la pensión de los exjefes de Estado del país norteamericano.

Eso sí, si el expresidente fallece, será su esposa la que 'herede' esta pensión, con un tope máximo de los ya indicados 20.000 dólares al mes. Hasta el momento, la viuda de Ronald Reagan, Nancy, fue la única que renunció a ese dinero.

De todas formas, Obama también dispondrá de otros beneficios. El FPA establece también que el expresidente de EEUU deba recibir dinero para instalar una oficina en cualquier lugar dentro del país, equiparla apropiadamente y mantenerla de por vida. Eso lo pagarán todos los norteamericanos de su bolsillo.

Lo curioso de esta disposición, contemplada también en el presupuesto norteamericano, es que no hay límites de tamaño o ubicación de la oficina, aunque la Ley aclara que debería estar bajo "los estándares de la oficina de un ministro". Para los primeros dos años y medio después de dejar el poder, recibe hasta US$150.000 por año para sueldos para el personal y, después, hasta 96.000.

Otra 'ayuda' de las que podrá disfrutar Obama por haber sido ex presidente es la de las subvenciones para viajes: por una enmienda de 1968 al FPA, el ex presidente puede contar con hasta un millón de dólares por año para viajes relacionados con su condición de ex presidente y de representante del gobierno de Estados Unidos para él y hasta dos personas de su equipo.

Respecto al servicio secreto: en 2013, Obama restableció la protección del Servicio Secreto de por vida para el presidente y su pareja (hasta que se case con otra persona), y para los hijos del mandatario hasta los 16 años.

La cobertura de salud también está contemplada para un ex presidente: aunque no hay ninguna ley específica, el ex presidente, como todo ex empleado con más de cinco años en el gobierno, califica para los beneficios de salud de empleados federales. Aquellos mandatarios que sólo estuvieron un mandato y no cumplieron otro rol dentro del Ejecutivo no pueden acceder a esta cobertura.

También un ex presidente tiene derecho a un funeral de Estado: ante su fallecimiento, se organiza un funeral de Estado con honores militares y todas las banderas en edificios federales deben quedar a media asta por 30 días.

Finalmente, otro ítem es el de los gastos para la transición: bajo la regulación de la Ley de Transición Presidencial, a partir de los 30 días antes del pase de mando comienza a regir un presupuesto paralelo para la transición.

El futuro de Barack Obama aún no está claro. Lo primero que dijo que hará cuando deje la Casa Blanca será dormir y después viajar con los suyos. Pero, como puede verse, no tendrá problemas financieros para emprender nuevos desafíos económicos.