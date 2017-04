¿Es el Brexit una oportunidad? Aluvión de demandas de cursos al caer la libra

Etiquetas

Con la llegada del verano, los cursos de idiomas para jóvenes y adultos en el extranjero son una buena opción para aprender o perfeccionar una lengua extranjera. Cada vez más, las familias otorgan una mayor relevancia a la necesidad de hablar uno o varios idiomas para asegurar un buen futuro profesional a sus hijos. Y el inglés, sigue siendo la estrella.

Todo el mundo necesita hablar inglés, a nivel personal y profesional. No es algo que sume en el curriculum, es lo mínimo que necesitas para conseguir un buen trabajo. Según datos de British Council, alrededor de 600.000 personas viajan cada año al Reino Unido para aprender inglés por ser la cuna de la lengua inglesa. Solo en verano, se calcula que alrededor de 50.000 de españoles viajan al país para aprender o perfeccionar su conocimiento de la lengua de Shakespeare. No en vano, el país ofrece la mejor selección de cursos de enseñanza del inglés del mundo y los títulos expedidos son reconocidos donde quiera que vayas.

Este verano, será el primero con Reino Unido fuera de la Unión Europea. Aunque es difícil aventurar que sucederá dentro de dos años cuando el país haya finalizado su divorcio del la UE, de momento la llegada del Brexit parece que no tendrá consecuencias para los miles de estudiantes españoles que cada año deciden estudiar un curso de verano en el Reino Unido. Varias agencias consultadas por www.lainformacion.com señalan que el interés por viajar a Reino Unido se mantiene, incluso en algunos casos, ha crecido.

Desde la Asociación Española de Promotores de Cursos en el Extranjero (Aseproce), insisten en que la salida del Reino Unido de la UE no es inmediata, quedan dos años de negociaciones para que sea efectiva la resolución del Brexit, por lo tanto a corto plazo los viajes de idiomas para aprender inglés no se van a ver afectados. “De momento el Brexit solo ha tenido un efecto positivo, con la bajada de la libra, ahora es un buen momento para aprender y mejorar inglés, esta bajada puede animar a más padres a enviar a sus hijos a Reino Unido”.

Es también la opinión de Unicae Solutions, una empresa que asesora a quienes se van a estudiar o a trabajar al Reino Unido. “Este verano es el mejor momento para enviar a tus hijos a estudiar a Reino Unido porque tras el Brexit la moneda se ha devaluado. Antes enviábamos a nuestros hijos a estudiar a Irlanda porque la moneda nos favorecía y daba más valor a nuestro dinero. Ahora, sin embargo, con la incertidumbre respecto al Brexit, la libra está más equiparada al euro, por lo que los cursos de inglés van a ser más baratos que el año pasado”, aseguran.

Hace unos años la libra estaba a 1,5 euros y ahora está bastante más baja a 0,85 euros. Sin embargo, esta diferencia no es un estímulo para los profesionales de Aula Inglés, una academia que organiza cursos, prácticas en empresas y voluntariado en Reino Unido. “La libra suele bajar siempre antes de verano pero luego siempre sube”, señalan. No obstante, aseguran que "varias escuelas británicas están ofreciendo promociones para atraer españoles este verano". En su caso, sí que ha detectado cierta preocupación entre los españoles a los que les asusta la posibilidad de tener que realizar cierto papeleo para viajar a Reino Unido y están optando por Irlanda como destino para este verano.

1.400 millones de euros gracias a los estudiantes de inglés

Cada año, la economía británica ingresa cerca de 1.400 millones de euros gracias a los estudiantes internacionales y España es uno de los países que más estudiantes aporta. Además, alrededor de 26.500 personas en Reino Unido trabajan en el sector, según los datos de EnglishUk.

Pero no solo en verano los estudiantes eligen Reino Unido como destino para aprender inglés. Cada vez son más los universitarios que deciden estudiar fuera. “Todo lo relacionado con la educación en Reino Unido funciona muy bien”, explican desde Unicae Solutions. Universidades como Oxford, Cambridge o London School of Economic and Political Science se sitúan entre las mejores del mundo.

En el curso 2013-14, el 9,5 por ciento de los Erasmus españoles eligieron el Reino Unido como destino, cuarto país en esta demanda tras Italia, Francia y Alemania. Además, según datos del Ministerio de Educación, en el curso 2014-15, un total de 7.074 estudiantes españoles realizó algún curso de educación superior en Reino Unido.

Nadie duda del potencial de Reino Unido como destino para estudiar inglés este verano. A solo dos horas de vuelo, estudiar allí es mucho más barato que otro país como Canadá o EEUU, que están a nueve horas y donde los costes de los cursos y colegios se multiplican.

También el turismo nota los efectos del Brexit

No solo los cursos de inglés despuntarán este verano. El turismo también está notando los efectos del Brexit. Según Visit Britain, mientras el país acelera el trámite para salir de la Unión Europea, este verano miles de nuevos turistas están dispuestos a viajar y gastar también más en sus vacaciones.

El último informe del World Travel and Tourism Council, que analiza el impacto económico del turismo para 2017, señala que los visitantes extranjeros que lleguen al país gastarán al menos un 6,2 por ciento más que el año pasado. Y esto influirá en la industria turística. Más de cuatro millones de empleos dependen del turismo en Inglaterra, esto es casi el 11,9% del total de empleos en el país. Como dice un proverbio chino, una crisis también puede convertirse en una oportunidad.