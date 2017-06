Con el ocaso del CEO de Uber... ¿finalizan sus opciones de salir a bolsa en 2017?

Etiquetas

Uber fue capaz de convertir en millonarios a 29 intrépidos inversores anónimos que en la primera ronda de inversión pusieron 1,25 millones en una idea. También logró fama y dinero para sus dos fundadores, el polémico Travis Kalanick (CEO de la compañía) y Garret Camp, que invirtieron 200.000 dólares en Uber cuando la fundaron en agosto de 2009.

Pero para realizar su sueño necesitaron más dinero. Lo puso Bill Gurley, empresario de la tecnológica Benchmark, al dar 11 millones de dólares (9,8 millones de euros) en 2011. Le siguieron First Round Capital, Fidelity Investments, Lowercase Capital y Menlo Ventures. Ellos han sido ahora los que han firmado una carta bajo el título Moving forward Uber, que ha forzado la salida del propio Travis. Del sueño al adiós.

¿Qué ha podido pasar para que el CEO de una compañía haya sido obligado a irse por sus inversores con una valoración de 62.500 millones de dólares (56.061 millones de euros)? ¿Qué ha pasado cuando uno de los fondos soberanos de Arabia Saudí fue capaz el pasado junio de aportar a Uber 3.500 millones de dólares, una de las mayores cifras en la historia de las transacciones con empresas privadas?

Uber está tardando en ser rentable. A finales de mayo, por fin salieron a la luz las cuentas del grupo con algunos elementos preocupantes para los inversores: pérdidas por valor de 708 millones de dólares en los primeros tres meses del año y un "agujero" de 2.800 millones de dólares del año pasado.

Estas cifras hacen temer que Uber resulte ser una burbuja. De hecho, también se han enfriado considerablemente las especulaciones sobre una posible salida a bolsa, pese a que Uber era considerada a principios de 2017 como una de las probables grandes presentaciones del año en Wall Street.

Además de la salida de su creador, la compañía norteamericana tiene otros frentes abiertos: su cultura corporativa, una querella de la matriz de Google, Alphabet, por el supuesto robo de información sobre coches autónomos y, una empresa que funciona sin un director de operaciones, sin un financiero y sin director.

Escándalos y salidas de tono

Escándalos de discriminación sexual y laboral, investigaciones internas y una nefasta gestión tampoco han ayudado a Travis Kalanick. Estos son los ingredientes del explosivo cóctel que le ha estallado al creador de Uber, forzando su dimisión, tras ocho años al volante de la exitosa empresa de servicio de alquiler con conductor.

Hace solo una semana Kalanick anunciaba que se tomaba una baja temporal para reflexionar y guardar luto tras el fallecimiento de su madre que murió ahogada tras sufrir un dramático accidente náutico. Este martes, casi por sorpresa, el hasta ahora jefe máximo de Uber envió una carta al The New York Times en la que expresaba su “amor” por la compañía, al mismo tiempo que anunciaba su salida. “En este difícil momento en mi vida personal he aceptado la petición de los inversores de hacerme a un lado para que Uber pueda volver a crecer y no distraerse con otra pelea”, indicaba la carta. Finalmente, Kalanick, de 40 años, no soportó la presión.

El via crucis personal del CEO de Uber arrancó en febrero. Todo comenzó cuando una trabajadora de la compañía denunció que había sido acosada sexualmente por su jefe y que, tras denunciarlo, sus posibilidades de avanzar en la empresa se evaporaron. Pese a denunciarlo ante el departamento de recursos humanos, no obtuvo respuesta porque su jefe tenía un alto rendimiento. Tras este incidente, Uber contrató al exsecretario de Justicia de EEUU Eric Holder para investigar el caso. Se revisaron 215 casos de acoso, 100 se desestimaron, 57 todavía están en revisión y 31 personas van a recibir formación para evitar que se mantenga la conducta. Además, se despidió a 20 trabajadores.

No sería el único incidente durante el mes de febrero. A los pocos días se hizo viral un vídeo donde Kalanick insultaba a un chófer de Uber tras discutir sobre el modelo de negocio de la empresa. Antes había mandado un mensaje a los conductores anunciándoles que en cuanto el coche autónomo estuviese operativo, dejarían de ser necesarios.

El grupo, que durante años encarnó la revolución de los servicios con conductor frente a los taxis, se enfrenta además a una competencia creciente, en particular del grupo Lyft, que aprovecha los problemas de Uber para darser una imagen de empresa modélica.

Uber tiene 1,5 millones de conductores, presencia en 450 ciudades y en 73 países. Cada mes, se calcula que 40 millones de personas usan este servicio. "Si sus conductores se pusieran en marcha cubrirían 35 veces la distancia entre la Tierra y Marte", ilustraba Forbes para señalar el peso de la empresa en el número de diciembre de 2016. A su creador le han dado un portazo.