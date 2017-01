Breve carta a unos vecinos musulmanes en EEUU tras la juramentación de Trump

Etiquetas

Una pequeña tarjeta de apenas 11 líneas que ha conmovido a los internautas está siendo difundida y compartida a toda velocidad en las redes sociales. Se trata de un breve texto que unos ciudadanos de la ciudad de Cincinnati, en el noreste de Estados Unidos, depositaron ante la puerta de un vecino musulmán el día en que Donald Trump fue juramentado como presidente de la nación.

La carta ha sido publicada en twitter por una sobrina del destinatario llamada Hend Amry, que es además una activa usuaria de esta red social en la defensa de los derechos humanos. El tuit en el que ha adjuntado una fotografía de la carta fue retuiteado en 12 horas más de 80.000 veces, y 217.000 tuiteros lo marcaron como favorito.

After the Trump inauguration, some neighbors left this letter on my uncle's door in Cincinnati, Ohio. pic.twitter.com/jnlXewv7ej 21 de enero de 2017

La tarjeta, que fue depositada en la puerta del tío de Amry el día en que Donald Trump se convirtió en el 45º presidente de los Estados Unidos, dice así:

Queridos vecinos:

Hoy comienza una nueva etapa para nuestro país. Al margen de lo que ocurra, por favor sabed que hay todavía mucha gente que luchará por vuestro derecho a practicar vuestra religión, a continuar con vuestras vidas sin discriminación. Sois bienvenidos en nuestro vecindario y si necesitáis cualquier cosa, por favor tocad en nuestra puerta.

Este mensaje adquiere especial relevancia en un momento de fuerte crispación en la sociedad americana por la llegada al poder de un líder que ha lanzado duras críticas contra los inmigrantes ilegales y, especialmente, contra los musulmanes. Trump llegó a proponer en campaña que se impidiera la entrada a Estados Unidos de inmigrantes fieles a esta religión.

Así lo hizo tras el ataque que perpetraron unos terroristas islamistas en California, y que se saldó con 14 muertos.

Tras su victoria en las elecciones, Trump retiró esta propuesta de su página web. La dirección url se mantuvo, pero ya no remitía al polémico comunicado sino a una página donde solo aparecía la frase “Thank you for your support” (gracias por vuestro apoyo).

