Continúa la batalla entre Trump y Schwarzenegger: “hizo un mal trabajo como Gobernador y aún peor en Apprentice”

Puede parecer el guión de un película, pero en realidad describe un suceso real: Donald Trump versus Terminator. Como si de los dos principales protagonistas de la trama se tratara, el actor y presentador Arnold Schwarzenegger y el presidente de EEUU, Donald Trump, protagonizan un polémico debate en las redes sociales en el que no falta de nada: críticas, salidas de tono y reproches.

Trump, fiel a su estilo, ha comenzado el día en las redes sociales. En esta ocasión para contestar al actor Arnold Schwarzenegger, tras la respuesta de éste en la que le decía a Trump: “Tú te encargas de la televisión, ya que eres tan experto en datos de audiencia, y yo me encargo de tu trabajo. Así la gente podrá dormir tranquila otra vez”, ha dicho el actor refiriéndose a las críticas recibidas por su trabajo al frente del ‘The Celebrity Apprentice’.

Todo este jaleo tiene que ver con las críticas de Trump a los bajos datos de audiencia que está obteniendo Schwarzenegger como conductor del programa ‘The Celebrity Apprentice’, que antes llevaba él. Según el presidente: “los datos de audiencia se han desplomado. Ha sido un absoluto desastre. Quiero rezar por Arnold si es posible, por esa audiencia”. Estas declaraciones las hizo durante el Desayuno Nacional de Oración, un evento que mezcla religión y política.

Como no podía ser de otro modo, esa crítica no ha gustado nada a Schwarzenegger, quien respondió rápidamente a través de un video en Facebook pidiendo un intercambio de roles. El enfrentamiento habría quedado hasta allí, pero el pique ha sido tal, que el primer mensaje que ha emitido el presidente de los Estados Unidos en su cuenta de Twitter este viernes, va dirigido al actor.

Yes, Arnold Schwarzenegger did a really bad job as Governor of California and even worse on the Apprentice...but at least he tried hard!