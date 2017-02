Daliyah, la niña de solo cuatro años que ya ha leído más de 1.000 libros

Todavía no había nacido pero Daliyah ya estaba aprendiendo a leer. Cuando Daliyah todavía estaba en el vientre de su madre, escuchaba cómo su madre leía a su otros hermanos. Cuando tenía solo unos meses, oía a su hermano mayor leer capítulos de libros en voz alta en su casa de Georgia. Cuando tenía unos 18 meses, reconocía las palabras de los libros que su madre leía. Y con solo cuatro años, esta niña ya ha leído más de 1.000 libros, algo insólito para su corta edad.

“Quería leer por su cuenta” explica su madre, Haleema Arana, en una entrevista con The Washington Post. “Cuantas más palabras aprendia, más quería leer”. Así que no fue una sorpresa que a los 2 años y 11 meses, cuando la mayoría de los niños apenas entiende qué es un libro, Daliyah ya devoraba su primer ejemplar por su cuenta. Un poco más de un año después, la pequeña de solo cuatro años ya ha leído más de 1.000 libros, incluidos textos de carácter universitario.

En el mes de enero, la historia de Daariya se hizo viral al protagonizar un paseo por la biblioteca del Congreso de Estados Unidos. La pequeña Daliyah recorrió los enormes pasillo de la biblioteca más grande de mundo sin amedrantarse. Se sentó en reuniones ejecutivas como cualquier bibliotecario de alto perfil haría y demostró que las personas pequeñas pueden hacer cosas grandes.

It was fun to have 4-year-old Daliyah Marie Arana of Gainesville, GA as "Librarian For The Day." She's already read more than a 1,000 books. pic.twitter.com/MQfwlUrakO