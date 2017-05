Deja una piña en una exhibición y la convierte en una obra de arte

"Vi un stand de arte vacío y lo coloqué allí para ver cuánto tiempo se quedaría o si la gente creería que era arte". Así explica Ruari Gray al Mailonline, de 22 años, el porqué dejó una piña en el centro Robert Gordon de Aberdeen después de comprarla por una libra.

El tiempo que ha estado allí han sido cuatro días. Toda una hazaña. Y sí, la gente ha creído que era una obra de arte.

Los funcionarios retiraron la piña después de darse cuenta de su error, pero ya había estado en exhibición durante dos días engañando a cientos de estudiantes, así como a profesores que han elogiado "al genio" de la obra.

So last week we placed a pineapple next to an art display and come in today and RGU have moved it into a glass display case. Amazing. pic.twitter.com/sMzTUlapDQ