Descubren un lujoso anillo del siglo XIV en el bosque de Robin Hood

Salir a pasear por el campo te puede reportar muchos beneficios para la salud pero si lo haces junto a un detector de metales, además te puedes llevar una sorpresa a casa.

Eso precisamente es lo que le ha ocurrido a Mark Thompson, un británico de 34 años que paseaba por el famoso bosque de Sherwood (el legendario bosque donde Robin Hood se escondía del malvado sheriff de Notthingham) junto a su detector de metales.

El británico encontró un impresionante anillo que podría datar del siglo XIV. La joya de oro, adornada con un enorme zafiro y grabada a ambos lado con imágenes religiosas, podría resultar ser un tesoro de gran valor. Tras el hallazgo, Thomson informó a las autoridades, que le informaron que el hallazgo podría estar valorado entre los 25.000 y 85.000 dólares.

