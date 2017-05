Dimite Mike Dubke, el director de comunicaciones de Trump por el 'rusiagate'

Etiquetas

Tres meses ha durado en el cargo Mike Dubke, el que hasta hoy era el director de comunicaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. De hecho dimitió el pasado 18 de mayo, pero no se ha hecho oficial hasta que el presidente ha vuelto de su primer viaje fuera de Estados Unidos.

Trump volvió el sábado a Washington en un punto de especial ebullición en la investigación abierta por el Congreso y el FBI para determinar si la inteligencia rusa influyó en el resultado de las elecciones presidenciales de 2016 y si existió coordinación con la campaña de Trump.

Su dimisión llega cuando han aumentado los rumores sobre una posible remodelación del gobierno ante las continuas informaciones sobre la influencia rusa sobre el gabinete Trump. Es decir, si no hubiera dimitido probablemente Trump le habría cesado. El presidente no estaba contento con su trabajo debido a las filtraciones sobre el 'rusiagate' y a raíz del despido de James Conley, exdirector del FBI. Al presidente no le ha gustado la defensa que se ha hecho de su gabinete en esta crisis.

La tarea de Dubke era trabajar junto al portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer. Dubke previamente había trabajado como estratega político y había fundado Crossroad Media, una empresa de comunicaciones autodenominada como "la primera firma de servicios de comunicación republicana".