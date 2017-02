Donald Trump dice que las mujeres deben vestir "como mujeres"

Nuevo escándalo protagonizado por el presidente de Estados Unidos. En menos de un mes en el cargo, Donald Trump ha ido encadenando protestas, tuits, polémicas medidas y declaraciones fuera de tono. En este caso, Trump ha vuelto a ser noticia por las exigencias que impone a las mujeres que trabajaron con él durante la campaña electoral.

Donald Trump las pedía "vestir como mujeres", según recoge la página web Axios, que explica las manías que tiene el presidente de Estados Unidos con la vestimenta. "Incluso si llevas vaqueros, necesitas parecer limpia y ordenada" sería otra de las peticiones realizadas por Trump. Esta serie de directrices suponían una gran presión para las mujeres que eran parte de la campaña, ya que intentaban impresionar a Trump con sus vestidos.

Lo cierto es que en el equipo del republicanola presencia de mujeres en cargos importantes brilla por su ausencia. La excepción la marcan Nikki Haley, embajadora ante la ONU, Elaine Chao, Secretaria de Transporte, Betsy DeVos, Secretaria de Educación, y Kellyanne Conway, que actúa como Consejera del Presidente. La otra veintena de miembros de su gabinete son varones.

Si bien es cierto que las filtraciones hechas públicas por una fuente anónima y recogidas por Axios muestran que Trump también es estricto con la vestimenta de los hombres. Para trabajar con el republicano se "Debe tener un buen aspecto físico, una buena estatura y el cabello bien arreglado", según afirma esta fuente. Entre sus otras exigencias, llevar siempre corbata. Y mejor si es de Armani.

Incluso Sean Spicer, secretario de prensa de Trump, pudo molestar al magnate ya que en su primera conferencia de prensa su vestimenta no era la adecuada. "Cuatro personas me enviaron mensajes de texto, porque conocemos al jefe", asegura la fuente, que añade que desde ese día Spicer ha empezado a elegir mejor sus trajes.

Las mujeres han protestado desde el primer día de su mandato. La actitud del magnate ha sido considerada denigrante desde que 'The Washington Post' filtró un vídeo de 2005 en el que se escuchaba decir al entonces candidato republicano "cuando eres famoso, [las mujeres] te dejan hacerles de todo. Agarrarlas por el coño. Lo que sea".

Trump no dudó en calificar los comentarios como "chistes de vestuario, una conversación privada de hace años..." y pidió disculpas de inmediato. Pero la frase -'Grab them by the pussy'- fue la sentencia para un candidato que no había dudado en calificar a los mexicanos como "violadores" o realizar amenazas de todo tipo y contra cualquier estamento imaginable.

Thanks for standing, speaking & marching for our values @womensmarch. Important as ever. I truly believe we're always Stronger Together.