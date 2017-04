Elecciones en Francia: el euro se enfrenta al mayor reto de los últimos años

En el primero, se confirman los resultados de las encuestas y el duelo final sería Macron vs Le Pen con una ventaja moderada de Macron sobre Le Pen, debido a la predominancia del voto de centro. En este escenario, los votantes de centro, los de los candidatos que no hayan pasado de la primera ronda, optarían previsiblemente por votar a Macron en la segunda. Creemos que el euro podría continuar la senda ascendente hacia niveles de 1.0950 o 1.1000 dependiendo de los porcentajes de votos. Un resultado equivalente podría darse entre Macron vs Melenchon con ventaja del voto de centro, teniendo consecuencias similares para el euro.