Europol advierte: El ciberataque sigue y este lunes puede haber una nueva oleada

El director de Europol, Rob Wainwright, ha advertido de que aunque el ciberataque que desde el viernes ha afectado a más de un 150 países está remitiendo, se espera que este lunes por la mañana pueda llegar una nueva oleada. Algunas fuentes, incluso, como el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), organismo oficial del ejecutivo español, aumenta el número de países afectados por el 'hackeo' masivo hasta los 166 en todo el mundo.

El virus WannaCry no ha dejado de ser una amenaza a nivel mundial, según la Europol. Mañana, lunes, podría regresar con fuerza tras hacer sido parcialmente controlado durante el fin de semana.

El ciberataque mundial iniciado el viernes dejó 200.000 víctimas, principalmente empresas, en al menos 150 países, afirmó Wainwright en una entrevista con la cadena británica ITV este domingo.

"Llevamos a cabo operaciones contra unos 200 ciberataques al año pero nunca habíamos visto nada así", subrayó el jefe de Europol, que teme que el número de víctimas siga creciendo "cuando la gente vuelva al trabajo el lunes y encienda el ordenador".

"El alcance global no tiene precedentes. El último recuento es de más de 200.000 víctimas en al menos 150 países y esas víctimas son en muchos casos empresas, algunas de ellas grandes corporaciones", ha explicado.

