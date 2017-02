Fátima Djarra: “Cuando me mutilaron mi familia decía que llorar no era de valientes"

Etiquetas

“No puedes llorar, tienes que se valiente”, le gritaban mientras les extirpaban la mayor parte del clítoris y una porción de los labios menores de la vagina a golpe de navaja en Guinea-Bissau natal. La activista y medidora social Fátima Djarra Sani no recuerda los detalles porque solo tenía cuatro años: “fue una fiesta, con música y mujeres bailando. Lo único que me decían es que era bueno y que no podía llorar porque si no la gente se reirían de mi”.

Esta guineana es una de las más de 140 millones de mujeres y niñas que han sido objeto de la mutilación genital femenina en los 29 países de África y Oriente Medio donde se concentra esta práctica, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En la mayoría de los casos la ablación se practica en la infancia, y cada año la sufren tres millones de niñas, según la OMS.

Con motivo del día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, Fátima recuerda que cuando empezó a criticar esta práctica ancestral la tacharon de loca en su familia: “Es muy duro hablar de ello porque es un tema tabú”, explica en una conversación con LaInformacion.com. “Hablé con mis mis tías y sobrinas para que entendieran que esa costumbre ya no es válida”, señala.

Pese a que en su país natal está prohibida esta práctica, en las zona rurales se practica sin control. Se puede hacer sin que nadie se entere, en cualquier rincón. Con navajas o cuchillas, sin higiene, es inhumano. “Yo no sufrí hemorragias, pero hay niñas que se mueren. Para el dolor, usan plantas, hierbas tradicionales o polvos”, subraya.

Trabaja como mediadora de Médico del Mundo Navarra

Como mediadora para Médicos del Mundo Navarra desde 2008, donde trabaja en un proyecto de salud sexual reproductiva y prevención de la mutilación genital centra sus esfuerzos en la comunidad africana residente en España, alrededor de 50.000 personas, que provienen de África subsahariana, de las que 17.000 son niñas que se encuentran en riesgo de ser mutiladas, en la mayoría de los casos cuando viajan a sus países de origen. “Al principio no quieren hablar. Empezamos con talleres de planificación familiar para informar y explicarles que le ha pasado, incluso en talleres de cocina”, asegura.

Además sensibilizan a la población con talleres, fotografías para que se den cuenta de las consecuencias de la mutilación. Acompaña a las mujeres a los centros de salud para que cuenten sus caso a los sanitarios. Precisamente, para formar a los médico europeos en cómo tratar esta lacra se ha puesto en marcha una plataforma para formar online a más de 5.000 profesionales que tiene como objetivo proporcionar apoyo a las victimas e informar de las consecuencias de la mutilación genital en varios sectores desde el judicial al educativos. Nuestro código penal tipifica a la mutilación genital femenina como un delito que será castigado con penas de prisión de hasta 12 años.

La ablación convirtió a Fátima Djarra Sani en una mujer fuerte y “rebelde”, como ella misma se define. Cuenta su historia en el libro Indomable, de la mutilación a la vida, donde recoge su experiencia y su lucha. No guarda rencor a su familia. Ama su tierra y respeta sus raíces. Su vida es la búsqueda constante de un equilibrio que le permita conciliar la cultura de la que procede y la causa que la ayudó a convertir la debilidad en fortaleza.

Para alcanzar su meta, no emplea más armas que la información y la fuerza con la denuncia esta práctica ancestral que viola los derechos humanos de sus víctimas. Despierta odio y admiración a partes iguales. “No tengo miedo y tengo coraje. Lucho para que se hable de hable de la ablación como un práctica del pasado, concluye.