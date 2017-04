Francia decide en las elecciones más inciertas marcadas por el terrorismo

Etiquetas

Un atentado en los Campos Elíseos de París contra las fuerzas de seguridad ha sacudido Francia a dos días de las elecciones presidenciales. El inesperado suceso se ha colado en los mensajes electorales de las últimas horas de la campaña electoral y podría repercutir en el 40 por ciento del electorado que no ha decidido a quién votará.

La ultraderechista Marine Le Pen ha aprovechado el atentado para subrayar sus radicales medidas contra el terrorismo y el Islam, a los que equipara, y ha tratado de sacar rédito político de esta tragedia en la que ha muerto un policía y dos más han resultado heridos. En un mitín, frente a la sede de su partido, ha llamado al “despertar del alma milenaria del pueblo francés contra la barbarie sangrienta”. Además, ha aprovechado para recordar alguna de las medidas que tomará si es elegida presidenta de Francia como la expulsión inmediata de los fichados S (personas investigadas por su conexión con el terrorismo). Además, ha subrayado que contratará a 15.000 policías y ha pedido al gobierno de Françóis Hollande el cierre inmediato de las frontera.

El candidato de los Republicanos, François Fillon, también ha reaccionado al atentado del jueves por la noche al asegurar que la prioridad del próximo presidente tiene que ser "luchar contra el totalitarismo islámico. Estamos en estado de emergencia y no será levantado en mucho tiempo. Estamos en guerra. O ellos, o nosotros", ha subrayado Fillon, que también ha aprovechado para recapitular sus medidas en materia terrorista: refuerzo de las fronteras, aumento de plazas en las prisiones y un mayor presupuesto para Defensa.

El centrista Emmanuel Macron, acusado de falta de experiencia para manejar la amenaza terrorista, ha urgido a los franceses a no ceder al pánico y ha advertido contra cualquier intento de capitalizar este ataque. “No existe el riesgo cero. Cualquiera que diga que con él o ella no habría tal riesgo es irresponsable y mentiroso", ha indicado. Por su parte, el izquierdista Jean-Luc Mélenchon, ha afirmado que "la violencia no tendrá la última palabra".

¿Repercutirá el atentado en el voto?

El miedo ha vuelto a las calles de Francia, país que está siendo duramente golpeado por el terrorismo yihadista, un fenómeno que ha marcado la presidencia del presidente saliente, François Hollande. El ataque Charlie Hebdo, el atentado contra la Sala Bataclán o el atropello masivo de Niza son algunos de los trágicos episodios que han marcado sus cinco años de mandatos. Desde 2015, en Francia han muerto 230 personas en atentados terroristas de inspiración islamista. La alerta yihadista llevó al gobierno de Hollande a declarar el estado de emergencia, en vigor desde noviembre de 2015 y que se prolongará hasta el próximo verano. Adicionalmente, se puso en marcha Operación Centinela que incluye un despliegue de 7.000 soldados en el país.

Es complicado saber cómo un atentado de estas características puede repercutir en el voto, a falta de solo dos días para las elecciones. Por el momento, vemos como Le Pen ha intensificado sus mensajes de odio y mano dura. “Cuando ocurren este tipos de atentados tienden a radicalizarse los mensajes” explica Alberto Colino, profesor de economía de la Universidad Comillas ICAI-ICADE. En su opinión, en algunos indecisos podrían calar esos mensajes. Por otro lado, ha subrayado los efectos económicos de estos atentados: “parece demostrado que los atentado terroristas repercuten sobre la economía de manera inmediata con efectos financieros en las bolsas y en la economía real como en el sector turístico que viene mostrando cifras negativas a raíz de los acontecimiento que se sueceden desde hace tiempo”.

Por su parte, el director de Estudios de Ciencias Políticas en la Universidad Abat Oliva CEU de Barcelona, Javier Barraycoa señala que el atentado tendrá “una influencia mínima porque no ha sido un atentado al estilo 11-M o Niza.” En su opinión, Marine Le Pen podría ser quien más se beneficie de esta circunstancia, aunque su voto es estable desde hace meses, situándose entre el 23 o 24 por ciento. “El voto que ha evolucionado en los últimos meses es el de los otros candidatos como Fillon o Melenchon pero no han centrado su campaña en la seguridad”, asegura.

No obstante, este trágico suceso podría empujar a algunos electores hacia el candidato que vean con más experiencia de gobierno, en este caso el líder de Los Republicanos François Fillon. O llevarlos hacia los aspirantes del centro y la izquierda, Macron o Mélenchon que representan una Francia más plural y abierta al mundo.