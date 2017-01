Garrigues Walker: “A Trump le benefició la descalificación permanente de los medios”

Etiquetas

El prestigioso abogado Antonio Garrigues Walker, que es también Patrono de honor de la Fundación Consejo de España-Estados Unidos, ve la presidencia de Donald Trump como exponente de un fenómeno a nivel mundial. “En el mundo, no solo en EEUU, están pasando cosas muy profundas. Mucha gente piensa que la globalización trae ganadores y perdedores. Los americanos entienden los riesgos de haber votado a Trump, pero tampoco querían seguir perdiendo más dinero del que ya han perdido”:

De ahí que Trump, a juicio de este observador, haya pronunciado un discurso que básicamente repite las promesas de su campaña. “Ha sido directo y un poco vulgar, pero hay que pensar que ha utilizado los argumentos con los que ha ganado”.

Aunque no es partidario de juzgar la política americana bajo el prisma de las categorías políticas europeas, Garrigues Walker observa que el fenómeno Trump encuentra su eco en otros movimientos políticos como el ‘Brexit’ británico o el aumento en las intenciones de voto del Frente Nacional francés y de otros movimientos populistas en distintos países de Europa como Austria, Holanda, Grecia o Hungría.

En EEUU había una clase media que es a la que se ha dirigido Trump que ganaba menos que hace ocho años. Muchos miembros de esa clase media se formulan la siguiente pregunta: “¿Por qué iba a votar esa gente a Hillary, que fue mujer de Bill, que ha hecho que pierda mi estatus? Quiero que cambien mis cosas”.

Críticas de los medios

Trump se adueñó de este mensaje directo y por eso pudo enfrentarse a los periodistas y soportar las críticas, algunas de ellas muy constantes y severas, de los medios de comunicación. De hecho, en opinión de Garrigues, “a Trump le benefició la descalificación permanente de los medios”.

Cabe prever que esa actitud crítica de los medios continúa, y que “a Trump no le van a dar ni 100 ni 90 días de margen. No le van a dar nada”. Y no solo de los medios, sino de los propios congresistas norteamericanos. “Lo que vamos a ver es un juego de contradicciones y ambigüedades. Trump tiene enemigos en el Partido Republicano. Muchos no están de acuerdo con él. Le controlarán, porque dentro de dos años habrá unas elecciones de término para elegir a congresistas y senadores, y los republicanos no quieren bajo ningún concepto dejarse dirigir por una persona que les puede llevar al fracaso”.

Entonces, ¿qué camino deberá elegir ahora Trump? Garrigues cree que tendrá que moderarse, “porque es muy fácil pedir a todo el mundo que invierta en mi país y me financie mi déficit y mi deuda, pero es una tontería a la vez no permitir ninguna inversión fuera. Esas tonterías se acaban pagando”.