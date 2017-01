Hameed Darweesh, el iraquí que ayudó a EEUU y al que Trump dio un portazo

Etiquetas

Hammed Darweesh llegó a Nueva York justo después de que el presidente Donald Trump hubiera firmado un decreto que suspendía la entrada a ciudadanos de países musulmanes. Este iraquí, de 53 años, aterrizaba en EEUU, con sus esposa y sus tres hijos, buscando una nueva vida alejada de las bombas y la guerra tras haber ayudado a EEUU en ese conflicto bélico que desangra su país desde hace más de diez años.

Aterrizaba en el país de las oportunidades con sus papeles en guerra. Había conseguido un visa especial de inmigrante. Se trata de una ayuda que forma parte de un programa aprobado por el Congreso en 2007 para acoger a ciudadanos iraquíes y afganos que había brindado un valioso servicio a EEUU y que, por ello, veían su vida amenazada en sus países de origen.

Hameed no es un desconocido para el gobierno de EEUU. Según recoge el diario The New York Times, se formó y trabajó como ingeniero eléctrico, pero dedicó diez años de sus vida a EEUU. Sus servicios incluyeron: intérprete para el Ejército en Bagdad y Mosul, para la Unidad de Ingeniería en el aeropuerto de Bagdad, ingeniero de proyecto para la Oficina de Contratación de Proyectos Petroleros y contratista entre los años 2003 y 2013.

Además de los documentos que ha presentado este refugiado iraquí, el estadounidense Brandon Freeman que trabajó con Darweesh en 2003, ha publicado varias fotografía junto a él en Irak en las que destaca su valentía y su servicio a los EEUU.

Silver lining: For 14 years, the men of B Company, 1/187 Infantry, 101st Airborne knew Hameed Darweesh was a hero. Now all of America does. pic.twitter.com/K4tB3Eic6P — Brandon Friedman (@BFriedmanDC) 28 de enero de 2017

Me and Hameed in Iraq in 2003 and him talking to reporters after his release this morning. Guy is a patriot. Proud to know him. pic.twitter.com/eHP5YgcsQ1 — Brandon Friedman (@BFriedmanDC) 28 de enero de 2017

This was my team. We fought together in Iraq. Guess the two most critical members. Now guess which two are no longer welcome in the U.S. pic.twitter.com/VD5Hy8arvA — Brandon Friedman (@BFriedmanDC) 28 de enero de 2017

A su llegada al aeropuerto JFK declaró que le habían tratado como si hubiera hecho algo malo, mientras repetía que EEUU es el mejor país del mundo.