Herido en un tiroteo un líder republicano de la cámara de representantes de EEUU

Varias personas resultaron heridas hoy en Estados Unidos, entre ellas el congresista republicano Steve Scalise, durante un tiroteo ocurrido en Alexandria (Virginia), a las afueras de Washington.

El tiroteo se produjo, según las informaciones preliminares aportadas por testigos y por la Policía, alrededor de las 7.00 de la mañana hora local (11.00 GMT) en un campo de béisbol donde estaban entrenando miembros del Partido Republicano para un partido benéfico anual previsto para el jueves.

El jefe de la Policía de Alexandria, Michael Brown, explicó en una breve comparecencia de prensa que cinco personas fueron trasladadas con heridas a hospitales cercanos, pero no reveló sus identidades.

El sospechoso de los disparos, un hombre blanco de mediana edad que portaba un rifle, según los testigos, fue reducido por las autoridades en el lugar y trasladado también a un hospital.

De acuerdo con varios testimonios, además de Scalise resultaron heridos dos agentes de la Policía del Capitolio y al menos dos asesores de los congresistas que participaban en el entrenamiento.

Scalise, legislador por Luisiana, es el tercer republicano de mayor rango de la Cámara de Representantes de EEUU.

El legislador republicano Mo Brooks estaba presente en el lugar en el momento del tiroteo y relató a la cadena de televisión CNN que el autor del tiroteo portaba un rifle y disparó "entre 50 y 100 veces".

Otro de los testigos, el senador republicano Jeff Flake, explicó a los medios en el lugar de los hechos que el tiroteo duró unos 10 minutos y que Scalise, tras ser disparado aparentemente en la cadera, se arrastró durante varios metros por el campo de béisbol para ponerse a salvo.

Mientras, el senador Rand Paul contó a la cadena MSNBC que la actuación de los agentes de la Policía del Capitolio fue crucial para reducir al sospechoso y que, sin ellos, se habría producido "una masacre".

El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, comentó en su cuenta de Twitter que tanto el presidente de EEUU, Donald Trump, quien hoy cumple 71 años, como su vicepresidente, Mike Pence, están al tanto de la situación.

Poco después, en un comunicado divulgado por la Casa Blanca, Trump se declaró "profundamente triste" por la "tragedia" ocurrida en Alexandria.

"El vicepresidente (Mike Pence) y yo estamos al tanto del incidente con disparos en Virginia y monitoreando de cerca los acontecimientos", anotó Trump.

"Nuestros pensamientos y oraciones están con los miembros del Congreso, su personal, la Policía del Capitolio, los servicios de emergencias y todos los demás afectados", concluyó el mandatario.

En su cuenta de Twitter, el presidente señaló después que Scalise es "un verdadero amigo y patriota" que resultó "gravemente herido, pero se recuperará completamente".

Rep. Steve Scalise of Louisiana, a true friend and patriot, was badly injured but will fully recover. Our thoughts and prayers are with him.