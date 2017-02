Hillary Clinton celebra la decisión unánime de los jueces y tuitea: "3-0"

"Mantenemos que el Gobierno no mostró probabilidad de éxito en los méritos de su apelación, ni mostró que el fracaso del recurso pueda causar un daño irreparable, por lo tanto se niega la moción de emergencia", dictó la sentencia del tribunal de apelación que seguía manteniendo el bloqueo al veto migratorio de Trump.

Dicha sentencia fue firmada por los tres jueces, es decir, fue unánime. Lo que sirvió a la candidata demócrata para expresar su alegría en Twitter.

El decreto de Trump fue duramente criticado dentro y fuera del país, y ciudadanos y grupos pro-inmigrantes manifestaron en varios aeropuertos, donde personas eran detenidas y deportadas en medio del caos.

Los jueces, uno de ellos designado por el presidente republicano George W. Bush, indicaron en la sentencia que "el gobierno no ofreció ninguna prueba de que un extranjero de alguno de los países mencionados en la orden haya perpetrado un ataque terrorista en Estados Unidos".

Y coincidieron --después de escuchar argumentos el martes de un representante del gobierno y otro de los estados de Washington y Minnesota-- que hubo "lesiones importantes e incluso daños irreparables" al prohibir la entrada de personas y separar familias.

El senador Bernie Sanders, demócrata y excandidato presidencial, dijo por su parte que espera que la decisión de la corte "restablezca parte del daño que ha causado a la reputación" del país y enseñe a Trump "una lección".

Hopefully this ruling against Trump’s immigration ban will restore some of the damage he's done to our nation's reputation around the world. https://t.co/jQq9dK2wqz