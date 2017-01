Los actores de Hollywood se unen para cantarle a Donald Trump el I will survive (Sobreviviré ) de Gloria Gaynor

Etiquetas

“Sobreviviré”. Esté es el mensaje que han querido lanzar un grupo de actores de Hollywood a Donald Trump. Emma Stone, Natalie Portman, Matthew McConaughey, Andrew Garfield, Felicity Jones, Dakota Fanning, entre otros, han puesto su imagen y su voz para cantar juntos esta canción de Gloria Gaynor que es toda una declaración de intenciones.

"Al principio tenía miedo, estaba petrificada. Pensaba que no podría vivir sin ti a mi lado. Pero luego pasé muchas noches pensando en todo lo malo que me hiciste, y me hice más fuerte, y aprendí a vivir sola", dice la canción de Gaynor. "Pero al final, I will survive (sobreviviré)", continúa.

Parece que la letra de la cantante no puede parecerse más al sentimiento de esto actores y por ello ha decidido recurrir a ella para mostrar al resto del mundo como se sienten ante la inminente toma de posesión del republicano.

El proyecto ha sido impulsado por la revista W Magazine que se decidió utilizar esta canción por toda la carga de conciencia social que lleva acuestas y que incluso fue designada por la Biblioteca del Congreso norteamericano como “significativamente cultural, histórica y artística”.